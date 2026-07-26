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Patronato cayó ante Midland y quedó en zona de descenso

Por la fecha 22, el Funebrero derrotó 1 a 0 al Santo. Patronato lleva ocho partidos sin ganar y su presente genera preocupación.

26 de julio 2026 · 16:09hs
Patronato sumó otra derrota a su pésima campaña.

Prensa Patronato

Patronato sumó otra derrota a su pésima campaña.
Patronato necesita imperiosamente volver a la victoria.

Prensa Patronato

Patronato necesita imperiosamente volver a la victoria.

Otra derrota y la caída no se detiene. Por la fecha 22 de la Zona B de la Primera Nacional, como local, Midland derrotó 1 a 0 Patronato, que llegó a ocho partidos sin conocer la victoria y quedó en zona de descenso.

El equipo dirigido por Marcelo Candia realizó un partido correcto desde lo defensivo y, por momentos, fue el que generó las situaciones más claras. Sin embargo, volvió a evidenciar sus dificultades para transformar esas aproximaciones en goles y terminó pagando muy caro una desatención y un golazo del local.

Diego Armando Díaz podría tener su estreno como titular en Patronato.

Patronato buscará cortar su racha adversa ante Midland

El Gato y el Negro difinieron la Copa Túnel Subfluvial a principios de mes, y ahora se medirán por la Liga Paranaense.

Se juega el clásico más importante de la Liga Paranaense

En un encuentro parejo, Midland se mostró más cómodo sobre el césped sintético y las reducidas dimensiones de su cancha, aunque las ocasiones más peligrosas fueron del conjunto entrerriano. Diego Díaz, Renzo Reynaga y un remate cruzado de Maximiliano Rueda estuvieron cerca de abrir el marcador para Patronato, que careció de claridad en la elaboración, pero mostró firmeza en la última línea. Gabriel Díaz y Fernando Moreyra tuvieron una destacada labor en la zaga y sostuvieron al equipo cuando el Funebrero intentó imponer condiciones.

Para el segundo tiempo, Marcelo Candia buscó darle mayor equilibrio al mediocampo. Valentín Pereyra pasó a desempeñarse por el sector izquierdo, mientras que Alejo Miró se ubicó sobre la derecha. Con esos cambios tácticos, Patronato adelantó algunos metros sus líneas y asumió una postura más ofensiva, consciente de la necesidad de sumar de a tres.

Sin embargo, el momento futbolístico del Santo volvió a jugarle una mala pasada. A los 27 minutos del complemento, Lautaro Díaz Laharque sacó un impecable zurdazo que se clavó en el ángulo de Alan Sosa y marcó el único gol de la tarde.

Con la ventaja, Midland se replegó, cerró todos los espacios y defendió la diferencia con firmeza. Patronato, limitado en la generación de juego y sin respuestas en los metros finales, nunca encontró los caminos para llegar al empate.

El pitazo final de Franco Acita confirmó una nueva frustración para el conjunto paranaense. La derrota estiró a ocho la racha sin triunfos y, como consecuencia de los demás resultados de la fecha, Patronato cayó a la zona de descenso, profundizando una crisis deportiva que exige una reacción inmediata para evitar complicaciones mayores.

Formaciones para Midland y Patronato

Midland 1: Mauro Leguiza; Lautaro Díaz Laharque, Genaro Cepeda, Luciano Recalde, Pablo Casarico; Ramiro Luna (46' Matías Abbruzzese), Jesús Camaño (46' Jeremías Perales), Nicolás Violini, Facundo Marín (90' Valentino Madalón); Ezequiel Bulacio (84' Mirko Olavarría) y Matías Flores (67' Dylan Aguilar). DT: Joaquín Iturrería.

Patronato 0: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Fernando Moreyra, Fernando Evangelista; Alejo Miró (78' Hernán Rivero), Augusto Picco (78' Valentín Villarreal), Luciano Pacco (63' Juan Barinaga), Valentín Pereyra (78' Franco Soldano); Renzo Reynaga (63' Gonzalo Salegas) y Diego Díaz. DT: Marcelo Candia.

Gol: 72' Díaz Laharque (M)

Árbitro: Franco Acita.

Estadio: Ferrocarril Midland.

Patronato Midland Primera Nacional Fútbol
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