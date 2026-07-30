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La cooperativa Cotapa concretó el primer pago para adquirir los activos de la exempresa láctea

Cotapa desembolsó 400 millones depesos antes del plazo fijado por la Justicia. Los bienes ya integran su patrimonio y resta pagar 48 cuotas mensuales.

30 de julio 2026 · 16:51hs
La cooperativa Cotapa concretó el primer pago para adquirir los activos de la exempresa láctea.

La cooperativa Cotapa concretó el primer pago para adquirir los activos de la exempresa láctea.

La Cooperativa de Trabajo Cotapa Limitada realizó este martes el primer pago de 400 millones de pesos correspondiente a la compra de los bienes de la exCotapa S.A., un paso decisivo en el proceso de recuperación de la histórica empresa láctea por parte de sus trabajadores.

La transferencia se efectuó antes del plazo de diez días hábiles establecido por la Justicia para concretar el desembolso inicial, lo que permitió que los activos pasaran oficialmente a integrar el patrimonio de la cooperativa. El acuerdo homologado prevé ahora la cancelación del saldo mediante un plan de 48 cuotas mensuales.

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La palabra de Carlos Strada

El presidente de la cooperativa, Carlos Strada, destacó el significado del avance alcanzado.

"Hoy dimos un paso histórico. Haber podido realizar este primer pago incluso antes del plazo previsto demuestra el enorme compromiso de todos los trabajadores con este proyecto. Después de tantos años de incertidumbre, hoy podemos mirar el futuro con mucha más tranquilidad, sabiendo que estamos consolidando definitivamente nuestra cooperativa y asegurando la continuidad de nuestra fuente de trabajo", afirmó.

Los activos de la empresa

La operación se concretó pocas semanas después de que la Justicia autorizara la compra de los activos de la exCotapa S.A., poniendo fin a un extenso proceso iniciado por los trabajadores para preservar las fuentes laborales y recuperar una de las marcas más emblemáticas de la industria láctea entrerriana.

Fundada en 1964 como Cooperativa de Tamberos de Paraná, Cotapa atravesó años de crisis, desinversión y, finalmente, la quiebra de la sociedad anónima. Ante esa situación, sus trabajadores conformaron una cooperativa para mantener la producción y sostener la actividad.

Durante el último ejercicio, la entidad informó avances en infraestructura, incorporación de maquinaria y tecnología, desarrollo de nuevos productos, ampliación de la red comercial y renovación de la imagen de la marca. También destacó el fortalecimiento patrimonial y económico, acompañado por un crecimiento de la producción y las ventas, además de acciones de vinculación con la comunidad mediante visitas educativas, actividades solidarias y proyectos con instituciones locales.

Cotapa cooperativa Justicia
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