La entidad europea manifestó su rechazo "de forma unánime e inequívoca" a la propuesta de reestructuración comercial que planea la FIFA.

La UEFA manifestó su rechazo y acordó boicotear a la FIFA y el Mundial si Gianni Infantino continúa con su propuesta de reestructuración comercial , que cambiaría la administración de los negocios y eventos como la Copa del Mundo, el Mundial de Clubes y otros torneos regulados por la organización. Poco después, la Concacaf también se manifestó en contra.

A través de un comunicado oficial, la Unión de Asociaciones Europeas informó que sus 55 federaciones miembro "permanecen unidas" y que rechazan "de forma unánime e inequívoca" el flamante proyecto del mandatario de la Federación Internacional.

"La Copa del Mundo no puede considerarse un producto de inversión. Es uno de los mayores legados deportivos del fútbol. Se ha construido a lo largo de generaciones gracias al trabajo de jugadores, selecciones nacionales y aficionados de todos los continentes. Ninguna parte de ella debería entregarse jamás a inversores privados. La Copa del Mundo no está en venta", expresaron en un comunicado.

La UEFA amenazó con un boicot a la FIFA si Infantino mantiene su plan

Infantio y Ceferin, presidentes de UEFA y FIFA, con serias diferencias.

Además, la entidad que preside el esloveno Aleksander Ceferin consideró que es "irresponsable e indefendible" que la propuesta "se haya concebido en secreto y se haya llevado al borde de su aprobación sin una consulta significativa" y rechazaron el plan de Infantino . "Esto no solo representa una profunda falta de liderazgo, sino también una abdicación del deber de la FIFA como garante del fútbol mundial", añadieron.

"Las federaciones nacionales de todo el mundo se enfrentan ahora a un ultimátum: aceptar la toma irreversible de las competiciones más importantes del fútbol o atenerse a las consecuencias. No se trata de una «decisión democrática», sino de un gobierno basado en la intimidación: un acto de coerción indigno de una institución encargada de la gestión del fútbol mundial", afirmó la UEFA.

Además, aseguraron que la intervención de inversores externos podría significar que "el fútbol cambia para siempre". "Cada decisión sobre el calendario internacional, cada decisión sobre los formatos de competición y cada decisión que moldea el futuro del fútbol ya no se rige por lo que más beneficia al deporte, sino por lo que más beneficia a los accionistas", manifestaron.

En este contexto, UEFA manifestó su firme postura: no aceptarán esta iniciativa y están dispuestos a boicotear los diferentes campeonatos. "Ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes, a menos que esta propuesta se haya abandonado en su totalidad y se hayan dado garantías vinculantes de que la FIFA nunca más abrirá su gobernanza ni sus competiciones a la propiedad privada", lanzaron.

"Que nadie lo dude: la UEFA y sus federaciones nacionales se opondrán a estos planes con absoluta determinación. Hay momentos en que las instituciones no son juzgadas por lo que están dispuestas a aceptar, sino por lo que se niegan a ceder. Este es uno de esos momentos", afirmaron. Y sentenciaron: "Hay cosas demasiado importantes como para venderlas. La Copa Mundial de la FIFA pertenece al fútbol. Siempre será así. Y mientras Europa tenga voz, jamás estará a la venta".

La UEFA amenazó con un boicot a la FIFA si Infantino mantiene su plan

Ceferin e Infantino, presidentes de UEFA y FIFA, con serias diferencias.

La FIFA presentó un proyecto de reestructuración comercial que revolucionaría la gestión de sus competencias principales, entre ellas la Copa del Mundo. La propuesta fue impulsada por el presidente, Gianni Infantino, y pretende crear la FIFA Forward Enterprise, una empresa que administraría los negocios y eventos como el Mundial, el Mundial de Clubes y otros torneos regulados por la organización.

Como parte del plan, el máximo dirigente analiza vender entre el 20% y el 30% de la entidad a fundar a inversores privados, que pasarían a tener participaciones minoritarias y sin poder de control. Según explicó la casa madre, todos los beneficios netos de la nueva empresa serán reinvertidos en el desarrollo del fútbol a nivel mundial. En paralelo, el organismo prevé ampliar la financiación destinada a sus 211 asociaciones miembro.

En medio del debate sobre el proyecto que representa un nuevo dilema para el fútbol mundial, UEFA ya manifestó su postura: están totalmente en contra y boicotearían los torneos de FIFA si se avanza con la iniciativa de Infantino.