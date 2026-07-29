Violento ataque a un colectivo de la Línea L1: una mujer arrojó un ladrillo y destrozó el parabrisas

El hecho ocurrió alrededor de las 19 en la intersección de Florencio Sánchez y Casiano Calderón, en Paraná. El colectivo quedó dañado.

Un nuevo episodio de violencia contra el transporte público de pasajeros se registró este miércoles por la tarde en Paraná y, por fortuna, no terminó con consecuencias mayores. Solo hubo que lamentar daños materiales en el colectivo.

El hecho ocurrió alrededor de las 19 en la intersección de Florencio Sánchez y Casiano Calderón, donde un colectivo de la Línea L1 sufrió la rotura total de su parabrisas luego de que una mujer arrojara un objeto contundente.

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De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, la agresora lanzó un ladrillo que impactó de lleno contra el frente de la unidad, provocando importantes daños materiales y poniendo en riesgo la integridad del chofer y de los pasajeros que viajaban en ese momento.

Personal policial que intervino en el lugar constató los daños y dio inicio a las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido. En el operativo trabajaron efectivos de la Comisaría 16 y del sistema de emergencias 911.

Este nuevo ataque vuelve a poner en evidencia la preocupante escalada de hechos de violencia que afectan al transporte público de pasajeros en Paraná. Si bien en esta oportunidad no hubo personas lesionadas, el episodio pudo haber tenido consecuencias mucho más graves.

La Policía continúa con la investigación para determinar las circunstancias y los motivos que desencadenaron la agresión, mientras se analizan testimonios y otros elementos que permitan avanzar en el esclarecimiento del caso.