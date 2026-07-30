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Los cuatro escritores argentinos que dejaron una huella en la literatura

Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Ernesto Sabato y Adolfo Bioy Casares fueron que escritores trascendieron las fronteras del país con obras que se convirtieron en clásicos

30 de julio 2026 · 16:30hs
Los cuatro escritores argentinos que dejaron una huella en la literatura

La literatura argentina es reconocida en todo el mundo por la calidad y diversidad de sus autores. A lo largo de la historia, varios escritores trascendieron las fronteras del país con obras que se convirtieron en clásicos y que siguen siendo leídas por nuevas generaciones. Entre ellos, cuatro nombres sobresalen por su influencia y legado.

Escritores argentinos

Jorge Luis Borges es considerado uno de los escritores más importantes del siglo XX. Autor de obras como Ficciones y El Aleph, revolucionó la narrativa con cuentos que mezclan filosofía, laberintos, bibliotecas infinitas y juegos entre la realidad y la ficción. Su obra fue traducida a decenas de idiomas y continúa siendo objeto de estudio en universidades de todo el mundo.

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Otra figura imprescindible es Julio Cortázar, uno de los máximos exponentes del llamado "Boom Latinoamericano". Su novela Rayuela rompió con las estructuras tradicionales al proponer distintos recorridos de lectura, mientras que cuentos como La noche boca arriba o Casa tomada se convirtieron en clásicos de la literatura fantástica.

En el ámbito de la narrativa contemporánea, Ernesto Sabato dejó una marca profunda con novelas como El túnel, Sobre héroes y tumbas y Abaddón el exterminador. Sus textos exploran los conflictos existenciales, la soledad y las contradicciones del ser humano, consolidándolo como una de las voces más influyentes de la literatura argentina.

Completa esta selección Adolfo Bioy Casares, reconocido tanto por su obra como por su estrecha colaboración con Borges. Su novela La invención de Morel es considerada una de las mejores historias de ciencia ficción en español y fue admirada por escritores de todo el mundo por su originalidad y profundidad.

Estos cuatro autores no solo enriquecieron la literatura argentina, sino que también contribuyeron a posicionarla entre las más prestigiosas del mundo. Sus obras siguen vigentes y continúan inspirando a lectores, escritores e investigadores, demostrando que la buena literatura trasciende el paso del tiempo.

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Escritores Argentinos Jorge Luis Borges Julio Cortázar
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