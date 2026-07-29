Patronato tendrá un árbitro con antecedentes favorables para recibir a Quilmes

Lucas Comesaña dirigirá el encuentro entre Patronato y Quilmes. El Rojinegro ganó tres de los seis juego que arbitró el colegiado bonaerense.

Patronato ya conoce quién impartirá justicia en el compromiso del próximo sábado frente a Quilmes. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) designó a Lucas Comesaña para controlar el encuentro correspondiente a la 23ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional, que se disputará desde las 15.30 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

El árbitro nacido en la localidad bonaerense de Munro estará acompañado por Ramón Ortiz, quien oficiará como asistente 1, Hernán Vallejos como asistente 2 y Leandro Billanueva como cuarto árbitro.

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Historia positivo para Patronato

Para el Rojinegro, la designación representa un antecedente estadístico favorable. Comesaña dirigió a Patronato en seis oportunidades, con un saldo de tres victorias, un empate y dos derrotas.

Los partidos fueron los siguientes:

20 de julio de 2022: Patronato 1-0 Tigre.

12 de febrero de 2023: Defensores Unidos 1-1 Patronato.

27 de agosto de 2023: Estudiantes de Río Cuarto 2-1 Patronato.

17 de febrero de 2024: Tristán Suárez 0-1 Patronato.

2 de marzo de 2025: Tristán Suárez 2-0 Patronato.

14 de abril de 2025: Arsenal 0-1 Patronato.

El antecedente más reciente fue el triunfo por 1-0 sobre Arsenal en Sarandí, una de las tres victorias que el conjunto entrerriano consiguió bajo el arbitraje de Comesaña.

En contrapartida, los números del juez con Quilmes son considerablemente menos favorables. El Cervecero fue dirigido por Comesaña en cuatro oportunidades y apenas obtuvo un triunfo, mientras que sufrió tres derrotas.

Los antecedentes son:

21 de marzo de 2021: Quilmes 0-1 Gimnasia de Mendoza.

30 de agosto de 2022: Quilmes 2-1 Deportivo Morón.

2 de septiembre de 2024: Quilmes 0-1 Tristán Suárez.

17 de mayo de 2026: Quilmes 0-1 Tristán Suárez.

Con este historial, Patronato buscará extender la tendencia positiva cada vez que fue dirigido por Lucas Comesaña, en un encuentro de gran importancia para seguir sumando en la lucha por salir de la zona comprometida de la Primera Naciona

Programa de la 23° fecha de la Primera Nacional, Zona B

Zona B

Sábado

14.30: Nueva Chicago vs. San Martín (Tucumán)

Árbitro: Gabriel Gutiérrez

15: Colegiales vs. Gimnasia y Esgrima (Jujuy)

Árbitro: Felipe Viola

15: Almagro vs. Midland

Árbitro: Nicolás Mastroieni

15.30: Patronato vs. Quilmes

Árbitro: Lucas Comesaña

15.30: San Martín (San Juan) vs. Atlético de Rafaela

Árbitro: Nahuel Viñas

Domingo

15: Chacarita vs. Agropecuario

Árbitro: Juan Cruz Robledo

15.30: Deportivo Maipú vs. Atlanta

Árbitro: Maximiliano Mascheroni

15.30: Temperley vs. Gimnasia y Tiro (Salta)

Árbitro: Pablo Giménez

Lunes

16: Güemes (Santiago del Estero) vs. Tristán Suárez

Árbitro: Maximiliano Manduca