Comienza el lunes el juicio por el femicidio de Luisina Leoncino

Este 30 de julio se cumplen tres años del hallazgo de los restos de Luisina Leoncino, la joven de 24 años asesinada en 2023 en Concordia

Este 30 de julio se cumplen tres años del hallazgo de los restos de Luisina Leoncino, la joven de 24 años asesinada en 2023 en Concordia

Este 30 de julio se cumplen tres años del hallazgo de los restos de Luisina Leoncino, la joven de 24 años asesinada en 2023 en Concordia

Este 30 de julio se cumplen tres años del hallazgo de los restos de Luisina Leoncino, la joven de 24 años asesinada en 2023 en Concordia

Tres años después de uno de los crímenes que más conmocionó a Concordia y que tuvo repercusión en todo el país, la causa judicial ingresará finalmente en su etapa decisiva. Este 30 de julio se cumple un nuevo aniversario del hallazgo de los restos de Luisina Leoncino y, apenas cuatro días después, comenzará el juicio por jurados contra Horacio Rafael Benítez, el único imputado por el femicidio.

Luisina era madre de dos hijos y estaba desaparecida desde el 10 de julio. A través de las redes sociales, familiares y amigas de la joven viralizaron en aquel momento la búsqueda para intensificar los rastrillajes para dar con su paradero. n primera instancia se había detenido a un hombre que fue la última persona en haberla visto pero las cámaras de seguridad revelaron que fue otra persona quien estuvo con ella por última vez: Horacio 'Ñoño' Benítez.

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Horacio Benítez está acusado del femicidio de Luisina Leoncino en Concordia.

A través de las imágenes, se observaba a Luisina ingresar al domicilio de Benítez pero nunca salió. Horas más tarde, se aprecia cómo el ahora imputado por femicidio salía de su casa con bolsas de residuos que trasladó en bolsas de residuo. El domingo 23 de julio, se determinó la prision preventiva para el hombre de 42 años por 90 días.

Una semana después, el domingo 30 de julio, se hizo el hallazgo de un torso y piernas en bolsas negras en un descampado.

Aquella jornada, personal policial encontró en un descampado de la zona de Pampa Soler los primeros restos de la joven de 24 años, quien era intensamente buscada desde el 9 de julio, cuando fue vista por última vez.

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La confirmación del hallazgo provocó una profunda conmoción en la comunidad.

El juicio comenzará este lunes en Chajarí

La investigación que reconstruyó el femicidio

Durante las primeras semanas, la Policía desplegó rastrillajes en distintos sectores de Concordia, entre ellos la zona del cañaveral de Rívoli, el puente Alvear y el barrio Benito Legerén. Sin embargo, ninguna de esas búsquedas arrojó resultados positivos.

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El giro decisivo llegó cuando los investigadores comenzaron a reconstruir los movimientos del principal sospechoso, Horacio Rafael Benítez, alias "El Ñoño". Es allí cuando, en las cámaras de seguridad, apareció un automóvil que figuraba reiteradamente en los registros analizados y cuya investigación terminó siendo determinante para llegar al lugar donde habían sido descartados los restos de la joven, publica diario Río Uruguay.

Las filmaciones también mostraban a Luisina ingresando a la vivienda de Benítez, en el barrio 6 de Febrero. Nunca volvió a salir. En cambio, las cámaras registraron al imputado retirándose horas después en varias oportunidades con grandes bolsas negras transportadas en su motocicleta, utilizando casco y guantes para dificultar su identificación. Posteriormente, otras filmaciones registraron al sospechoso trasladándose en motocicleta en varias oportunidades con grandes bolsas negras, un dato que orientó la investigación hacia la zona donde finalmente fueron encontrados los primeros restos humanos.

El juicio comenzará este lunes en Chajarí

A tres años del femicidio, la causa llegará finalmente a juicio. El debate comenzará el próximo lunes 3 de agosto y se extenderá hasta el viernes 7 en los Tribunales de Chajarí, ubicados en la esquina de Urquiza y Estrada de esa ciudad.

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La acusación estará a cargo de los fiscales Julia Rivoira, Natalia Conti y Mario Guerrero, quienes sostendrán que Horacio Rafael Benítez cometió el delito de femicidio. De prosperar esa calificación, el Código Penal establece como única pena posible la prisión perpetua. La defensa será ejercida por los abogados Magdalena Vedoya y Alejandro Giorgio, quienes mantienen la postura de que el hecho debe ser considerado un homicidio simple, figura que prevé una escala penal menor.

Aunque los hechos ocurrieron en Concordia y toda la investigación se desarrolló en esta ciudad, el juicio tendrá lugar en Chajarí por decisión de la Justicia.

El cambio de jurisdicción fue solicitado por la defensa, que argumentó que la extraordinaria repercusión pública y mediática que tuvo el caso podía afectar la imparcialidad de los ciudadanos convocados para integrar el jurado popular. El planteo fue admitido y el proceso fue trasladado a la ciudad del departamento Federación.

De esta manera, el tercer aniversario del femicidio encuentra a la causa a días de llegar a una instancia histórica. Será un jurado popular el que deberá determinar la responsabilidad penal de Horacio Rafael Benítez.