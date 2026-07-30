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Ventas de combustibles crecieron 1,3% en Entre Ríos y la provincia quedó segunda a nivel nacional

Impulsadas por el gasoil, las ventas de combustibles aumentaron en junio pese a la caída nacional. En el semestre, el consumo provincial retrocedió 0,3%.

30 de julio 2026 · 17:02hs
Ventas de combustibles crecieron 1

Ventas de combustibles crecieron 1,3% en Entre Ríos y la provincia quedó segunda a nivel nacional.

Las ventas de combustibles al público crecieron en Entre Ríos durante junio y la provincia se ubicó entre las de mejor desempeño del país, en un contexto nacional marcado por la retracción del consumo.

Según un informe de Politikon Chaco, elaborado con datos de la Secretaría de Energía de la Nación, durante junio se comercializaron en la provincia 47.823 metros cúbicos de combustibles, lo que representó un incremento interanual del 1,3%.

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Con ese resultado, Entre Ríos se posicionó como la segunda jurisdicción con mayor crecimiento del país, detrás de Neuquén (+7,7%). También registraron subas Tierra del Fuego (+0,5%) y Mendoza (+0,4%), mientras que Río Negro mantuvo niveles similares a los del mismo mes de 2025. En contraste, otras 19 provincias cerraron junio con caídas.

Crecimiento entrerriano

El desempeño provincial sobresale frente al escenario nacional, donde las ventas de combustibles descendieron 2,9% respecto de junio del año pasado, acumulando el quinto retroceso interanual consecutivo. En todo el país se comercializaron 1.331.423 metros cúbicos entre naftas y gasoil.

El crecimiento entrerriano estuvo impulsado por el gasoil, cuyas ventas aumentaron 5,8% interanual, mientras que las naftas retrocedieron 3,3%.

Durante junio se vendieron 24.932 metros cúbicos de gasoil y 22.891 de naftas. De ese modo, el gasoil concentró el 52,1% del mercado provincial, frente al 47,9% correspondiente a las naftas.

El informe también destaca que Entre Ríos lideró el crecimiento nacional en las ventas de gasoil común, con una suba del 4,7%, y ocupó el segundo lugar en el incremento del volumen total de gasoil (+5,8%), nuevamente detrás de Neuquén, publicó APF.

Balance del semestre

Pese al repunte registrado en junio, el balance del primer semestre mostró una leve caída. Entre enero y junio se comercializaron en Entre Ríos 305.533 metros cúbicos de combustibles, un 0,3% menos que en igual período de 2025.

No obstante, ese desempeño fue mejor que el promedio nacional, que registró una baja del 1,3%, aunque la provincia quedó fuera del grupo de siete distritos que lograron cerrar el semestre con crecimiento.

En el acumulado de los primeros seis meses del año, las ventas de gasoil crecieron 2,8%, pero ese avance no alcanzó para compensar la caída del 3,2% registrada en las naftas.

Combustibles Entre Ríos Provincia
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