Quilmes, próximo rival de Patronato, llegará al Grella en crisis

El entrenador de Quilmes Leandro Gracián quedó en la cuerda floja tras la derrota ante Colegiales. El sábado el Cervecero visitará a Patronato.

Quilmes atraviesa uno de sus momentos más delicados de la temporada. La derrota por 1 a 0 frente a Colegiales, como local, profundizó la crisis futbolística del Cervecero y dejó al entrenador Leandro Gracián con un futuro incierto de cara al compromiso del sábado ante Patronato en el estadio Grella.

El revés frente al Tricolor de Munro generó un fuerte cimbronazo en Quilmes. Apenas finalizado el encuentro, Gracián puso su renuncia a disposición de la dirigencia al entender que agotó todas las variantes posibles para revertir el presente del equipo. Según trascendió desde medios partidarios de Quilmes, el entrenador considera que “ya probó todo” y que no encuentra respuestas futbolísticas para cambiar el rumbo.

Sin embargo, la salida del Tano no aparece como una decisión sencilla. La comisión directiva le solicitó que se tome unas horas para analizar la situación antes de definir si continuará al frente del entrenamiento, mientras que desde FM Q señalaron que los dirigentes tampoco pueden resolver con facilidad su desvinculación debido a la importante deuda económica que mantienen con el cuerpo técnico.

Un juego clave ante Patronato

En ese contexto de incertidumbre, Quilmes llegará a Paraná para afrontar un partido determinante. El sábado, desde las 15.30, visitará a Patronato en un duelo entre dos equipos que comenzaron el año con la ilusión de pelear por el ascenso a la temporada 2027 de la Liga Profesional, pero que hoy luchan por escapar de la parte baja de la tabla de la Zona B.

El Cervecero ocupa el 14° puesto de la Zona B de la Primera Nacional con 24 puntos, apenas dos más que Patronato, que se encuentra en zona de descenso. Al mismo tiempo, el conjunto bonaerense está a cinco unidades de Deportivo Maipú de Mendoza, el último equipo que, por ahora, accede al Reducido por el segundo ascenso.

Así, el encuentro en el Grella tendrá un valor doble para ambos. Patronato buscará salir de la zona roja, mientras que Quilmes intentará frenar su caída en medio de una crisis que pone en duda la continuidad de su entrenador y que podría agravarse si regresa de Paraná con las manos vacías.