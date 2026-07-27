Uno Entre Rios | Ovación | Quilmes

Quilmes, próximo rival de Patronato, llegará al Grella en crisis

El entrenador de Quilmes Leandro Gracián quedó en la cuerda floja tras la derrota ante Colegiales. El sábado el Cervecero visitará a Patronato.

27 de julio 2026 · 17:32hs
Quilmes, próximo rival de Patronato, llegará al Grella en crisis

Prensa Quilmes Atlético Club

Quilmes atraviesa uno de sus momentos más delicados de la temporada. La derrota por 1 a 0 frente a Colegiales, como local, profundizó la crisis futbolística del Cervecero y dejó al entrenador Leandro Gracián con un futuro incierto de cara al compromiso del sábado ante Patronato en el estadio Grella.

La derrota que encendió la alarma en Quilmes

El revés frente al Tricolor de Munro generó un fuerte cimbronazo en Quilmes. Apenas finalizado el encuentro, Gracián puso su renuncia a disposición de la dirigencia al entender que agotó todas las variantes posibles para revertir el presente del equipo. Según trascendió desde medios partidarios de Quilmes, el entrenador considera que “ya probó todo” y que no encuentra respuestas futbolísticas para cambiar el rumbo.

Talleres Rojo, el último subcampeón del Torneo Oficial de Damas, inició su participación en el certamen derrotando a Estudiantes Blanco.

Se disputó la primera fecha del Torneo Oficial de Damas

Pezzella marginado en River.

River atraviesa horas de tensión: el plantel pidió el regreso de Germán Pezzella

Nota relacionada: Alan Sosa: "Tenemos que comer mierda, ser humildes y trabajar el doble"

Sin embargo, la salida del Tano no aparece como una decisión sencilla. La comisión directiva le solicitó que se tome unas horas para analizar la situación antes de definir si continuará al frente del entrenamiento, mientras que desde FM Q señalaron que los dirigentes tampoco pueden resolver con facilidad su desvinculación debido a la importante deuda económica que mantienen con el cuerpo técnico.

Un juego clave ante Patronato

En ese contexto de incertidumbre, Quilmes llegará a Paraná para afrontar un partido determinante. El sábado, desde las 15.30, visitará a Patronato en un duelo entre dos equipos que comenzaron el año con la ilusión de pelear por el ascenso a la temporada 2027 de la Liga Profesional, pero que hoy luchan por escapar de la parte baja de la tabla de la Zona B.

El Cervecero ocupa el 14° puesto de la Zona B de la Primera Nacional con 24 puntos, apenas dos más que Patronato, que se encuentra en zona de descenso. Al mismo tiempo, el conjunto bonaerense está a cinco unidades de Deportivo Maipú de Mendoza, el último equipo que, por ahora, accede al Reducido por el segundo ascenso.

Así, el encuentro en el Grella tendrá un valor doble para ambos. Patronato buscará salir de la zona roja, mientras que Quilmes intentará frenar su caída en medio de una crisis que pone en duda la continuidad de su entrenador y que podría agravarse si regresa de Paraná con las manos vacías.

Quilmes Leandro Gracián Patronato
Noticias relacionadas
gimnasia de concepcion del uruguay ya conoce su camino en la revalida del federal a

Gimnasia de Concepción del Uruguay ya conoce su camino en la Reválida del Federal A

Los certámenes de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines tuvieron actividad el fin de semana.

Hubo triunfos y un balance nacional positivo en la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines

Patronato, entre la falta de gol y una crisis que lo dejó en zona de descenso.

Patronato, entre la falta de gol y una crisis que lo dejó en zona de descenso

Luis Vázquez, con pasado en Patronato, cerca de convertirse en refuerzo del Birmingham City.

Luis Vázquez, con pasado en Patronato, cerca de convertirse en refuerzo del Birmingham City

Ver comentarios

Lo último

Obras del Museo Provincial de Bellas Artes se exhibirán en la Casa Nacional del Bicentenario

Obras del Museo Provincial de Bellas Artes se exhibirán en la Casa Nacional del Bicentenario

La Sinfónica de Entre Ríos se presentó ante más de 400 personas en La Vieja Usina de Paraná

La Sinfónica de Entre Ríos se presentó ante más de 400 personas en La Vieja Usina de Paraná

Según la UIA, la actividad industrial cayó 1,8% en junio y cerró un primer semestre en rojo

Según la UIA, la actividad industrial cayó 1,8% en junio y cerró un primer semestre en rojo

Ultimo Momento
Obras del Museo Provincial de Bellas Artes se exhibirán en la Casa Nacional del Bicentenario

Obras del Museo Provincial de Bellas Artes se exhibirán en la Casa Nacional del Bicentenario

La Sinfónica de Entre Ríos se presentó ante más de 400 personas en La Vieja Usina de Paraná

La Sinfónica de Entre Ríos se presentó ante más de 400 personas en La Vieja Usina de Paraná

Según la UIA, la actividad industrial cayó 1,8% en junio y cerró un primer semestre en rojo

Según la UIA, la actividad industrial cayó 1,8% en junio y cerró un primer semestre en rojo

Se disputó la primera fecha del Torneo Oficial de Damas

Se disputó la primera fecha del Torneo Oficial de Damas

River atraviesa horas de tensión: el plantel pidió el regreso de Germán Pezzella

River atraviesa horas de tensión: el plantel pidió el regreso de Germán Pezzella

Policiales
Homicidio de barrio Humito: dictan prisión preventiva para otro sospechoso

Homicidio de barrio Humito: dictan prisión preventiva para otro sospechoso

Paraná: robaron elementos de la escuela Nº 181 Osvaldo Magnasco

Paraná: robaron elementos de la escuela Nº 181 Osvaldo Magnasco

Allanaron en Chaco la casa de un sospechoso de estafar a jubilados entrerrianos

Allanaron en Chaco la casa de un sospechoso de estafar a jubilados entrerrianos

Recuperaron el caballo que había desaparecido tras ser incautado por maltrato animal

Recuperaron el caballo que había desaparecido tras ser incautado por maltrato animal

Concepción del Uruguay: robaron el caballo que la Justicia secuestró por maltrato animal

Concepción del Uruguay: robaron el caballo que la Justicia secuestró por maltrato animal

Ovación
River atraviesa horas de tensión: el plantel pidió el regreso de Germán Pezzella

River atraviesa horas de tensión: el plantel pidió el regreso de Germán Pezzella

Gimnasia de Concepción del Uruguay ya conoce su camino en la Reválida del Federal A

Gimnasia de Concepción del Uruguay ya conoce su camino en la Reválida del Federal A

Estudiantes se coronó bicampeón provincial de Infantiles

Estudiantes se coronó bicampeón provincial de Infantiles

El Team Gitana saldrá a escena en el Arena Combat

El Team Gitana saldrá a escena en el Arena Combat

Se disputó la primera fecha del Torneo Oficial de Damas

Se disputó la primera fecha del Torneo Oficial de Damas

La provincia
Frigerio asumirá la presidencia de la Región Centro en una cumbre con Pullaro y Llaryora en Córdoba

Frigerio asumirá la presidencia de la Región Centro en una cumbre con Pullaro y Llaryora en Córdoba

OSER inauguró la nueva sede Paraná 1 con instalaciones renovadas y mayor accesibilidad para afiliados

OSER inauguró la nueva sede Paraná 1 con instalaciones renovadas y mayor accesibilidad para afiliados

Desregulación total: el plan que sacude a corredores, colegios e inmobiliarias

Desregulación total: el plan que sacude a corredores, colegios e inmobiliarias

Entre Ríos: intiman a Frigerio a suspender el nuevo sistema de meriendas escolares

Entre Ríos: intiman a Frigerio a suspender el nuevo sistema de meriendas escolares

Día del Perro Callejero: Ellos no eligen estar en la calle

Día del Perro Callejero: "Ellos no eligen estar en la calle"

Dejanos tu comentario