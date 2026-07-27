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Luis Vázquez, con pasado en Patronato, cerca de convertirse en refuerzo del Birmingham City

Luis Vázquez, ex delantero de Patronato, está cerca de llegar al Birmingham City. La operación podría generar ingresos para Boca Juniors.

27 de julio 2026 · 14:25hs
Luis Vázquez

Luis Vázquez, con pasado en Patronato, cerca de convertirse en refuerzo del Birmingham City.

El atacante santafesino Luis Vázquez, que tuvo su primera experiencia en el fútbol profesional con Patronato de Paraná, tiene todo acordado para convertirse en nuevo jugador del Birmingham City de Inglaterra. La operación podría representar un importante ingreso para Boca Juniors.

Muchos hinchas de Boca le perdieron el rastro a Luis Vázquez desde que a mediados de 2023 dio el salto al fútbol europeo. Después de consolidarse en Anderlecht y disputar la última temporada a préstamo en Getafe, el delantero de 25 años está cerca de iniciar una nueva etapa: tiene todo encaminado para convertirse en refuerzo del Birmingham City, con el objetivo de buscar el ascenso a la Premier League.

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El atacante ya se encuentra en la región de West Midlands para realizarse la revisión médica y firmar su contrato. Si bien todavía no hubo confirmación oficial sobre los montos de la operación, trascendió que el acuerdo se cerraría en una cifra cercana a los 3,5 millones de euros.

Antes de vestir la camiseta de Boca Juniors, Vázquez tuvo un paso clave por Entre Ríos. El delantero fue reclutado por Patronato cuando jugaba en Nobleza de Recreo, club de la segunda división de la Liga Santafesina. En el equipo paranaense completó una etapa de formación y llegó a cumplir el sueño de debutar en Primera División: disputó un encuentro oficial con el Patrón en la Copa Argentina.

Ese recorrido llamó la atención de Boca Juniors, que en enero de 2019 inició un seguimiento sobre el atacante durante un semestre. Finalmente, el club Xeneize apostó por su incorporación y lo sumó a sus divisiones inferiores con apenas 18 años.

Tras su crecimiento en las categorías juveniles, Vázquez tuvo su debut en la Primera de Boca Juniors a los 20 años bajo la conducción de Miguel Ángel Russo. Con la camiseta azul y oro marcó 16 goles y aportó siete asistencias en 99 partidos, números que le permitieron dar el salto al fútbol europeo.

En 2022, Boca Juniors vendió al delantero al Anderlecht de Bélgica por siete millones de euros. De esa transferencia, Patronato recibió dos millones por los derechos económicos que conservaba del jugador. Además, el club argentino incluyó un 15% de plusvalía por una futura venta, por lo que una nueva transferencia podría generar un ingreso extra cercano a los 525 mil euros.

En Europa, Vázquez tuvo sus mejores números en Anderlecht, donde convirtió 18 goles y brindó cinco asistencias en 116 presentaciones. En su última experiencia en Getafe registró tres tantos y una asistencia en 17 partidos.

Ahora, el delantero que dio sus primeros pasos profesionales en Patronato busca escribir un nuevo capítulo de su carrera en Inglaterra, mientras su transferencia también podría significar una nueva alegría económica para Boca Juniors y un motivo de orgullo para el fútbol entrerriano.

Luis Vázquez Boca Juniors Patronato
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