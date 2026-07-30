Paraná: investigan el presunto rapto de una joven

Una adolescente de 16 años que desapareció durante dos horas tras bajar de un colectivo y apareció desorientada en un descampado de Paraná

Una adolescente de 16 años que desapareció durante dos horas tras bajar de un colectivo y apareció desorientada en un descampado de Paraná

La Policía investiga el presunto secuestro de una adolescente de 16 años que desapareció durante dos horas tras bajar de un colectivo. Según el relato de la víctima, fue interceptada por dos hombres armados en un vehículo gris, quienes la forzaron a subir y la dejaron inconsciente usando un trapo en la boca.

La joven recuperó el conocimiento en un descampado desconocido a varios kilómetros de distancia y buscó refugio en una vivienda cercana para pedir ayuda.

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Las autoridades locales están analizando las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los sospechosos y reconstruir el recorrido del automóvil.

La Fiscalía coordinó asistencia profesional para la menor mientras se espera determinar si sufrió violación durante el tiempo que no recuerda. Se solicitó la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato que permita esclarecer este grave hecho ocurrido el miércoles por la noche.

Detalles del hecho

En la noche del miércoles, la ciudad de Paraná se vio conmocionada por el hallazgo de una adolescente de 16 años que se encontraba desorientada en una vivienda situada en las inmediaciones de Virrey Vértiz y Luis Vernet. Según la joven, fue secuestrada por dos sujetos cuando regresaba de Colonia Avellaneda y caminaba hacia el sur por la calle Caputo, tras descender de un colectivo alrededor de las 21.

A escasos 50 metros de la parada del transporte público, fue interceptada por dos hombres que se trasladaban en un vehículo de color gris. De acuerdo con su testimonio, uno de los atacantes —que vestía completamente de negro— descendió del lado del acompañante empuñando un cuchillo para obligarla a ingresar en la parte trasera del automóvil.

Una vez dentro, la menor manifestó que le colocaron un trapo sobre la boca, lo que provocó que perdiera el conocimiento de forma inmediata y no recierda nada más.

Tras recuperar la consciencia aproximadamente dos horas después, la adolescente logró comunicarse con un familiar, quien le dio instrucciones para que buscara refugio en una casa cercana. Fue una familia de la zona quien, al recibir a la menor desorientada, alertó a la Policía a través del 911 cerca de las 23.

A pesar del estado de confusión inicial, las autoridades confirmaron que, al momento de la asistencia, la joven se encontraba consciente y podía ubicarse en tiempo y espacio, aunque presentaba una laguna en su memoria respecto a lo sucedido durante el tiempo que duró su traslado.

La Fiscalía en turno ordenó medidas para escarecer el hecho. Se analizan los registros de videovigilancia tanto del punto donde la joven fue interceptada como de las posibles rutas que pudo haber tomado el vehículo gris para llegar al descampado; se investiga la posibilidad de que la menor haya sufrido algún tipo de ataque durante el período de inconsciencia, aunque los resultados de estas pericias se mantienen bajo reserva. Además se hizo un llamado público a cualquier persona que haya circulado por la zona el miércoles por la noche y pueda aportar datos sobre el vehículo o los sospechosos.

Actualmente, la identidad de la adolescente permanece bajo reserva y cuenta con el acompañamiento de su familia y asistencia especializada.