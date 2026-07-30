Boca visita a O'Higgins con la misión de sellar la clasificación a los octavos

Luego del triunfo 1-0 conseguido en La Bombonera, Boca afrontará este jueves un partido clave en Rancagua, Chile. Arranca a las 21.30.

Boca Juniors tendrá este jueves una prueba decisiva en su objetivo de seguir con vida en la Copa Sudamericana. Desde las 21.30, visitará a O’Higgins de Chile en el estadio El Teniente de Rancagua, por el encuentro de vuelta de los playoffs del torneo continental, con la ventaja mínima obtenida en el partido de ida gracias al triunfo por 1-0 en Buenos Aires.

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega a este compromiso con la obligación de recuperarse desde lo anímico luego de la dura derrota sufrida el fin de semana por 3-0 frente a Deportivo Riestra, en el inicio del Torneo Clausura. Si bien el entrenador preservó a varios habituales titulares y utilizó una formación alternativa, el rendimiento del equipo dejó muchas dudas y generó preocupación en el mundo xeneize.

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Tras ese encuentro, el propio Arruabarrena reflejó el estado de ánimo del plantel con una frase contundente.

"El vestuario es un cementerio".

Las palabras del entrenador evidenciaron el impacto que produjo la derrota, aunque el cuerpo técnico confía en que la experiencia de sus referentes permita dar rápidamente vuelta la página y enfocarse en el principal objetivo inmediato: avanzar en la Copa Sudamericana.

Boca apuesta por un cambio táctico

Para el compromiso en Chile, Arruabarrena planea regresar a una formación muy similar a la que logró imponerse en el partido de ida, aunque con una modificación táctica importante.

El entrenador dejaría atrás el esquema 4-2-3-1 utilizado en los últimos encuentros para volver al clásico 4-3-1-2 que tantas satisfacciones le dio durante su primer ciclo al frente del club.

La principal novedad estará en el regreso de Leandro Lozano al lateral derecho, ya recuperado de su lesión. En el mediocampo, Santiago Ascacíbar ingresaría para conformar una línea de tres junto a Leandro Paredes y Milton Delgado, mientras que Tomás Aranda actuaría como enlace detrás de los delanteros Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

La presencia de Paredes volverá a ser determinante. El campeón del mundo fue la gran figura en el partido disputado en La Bombonera, donde asistió de manera magistral a Merentiel para convertir el único gol de la serie hasta el momento.

O’Higgins confía en la remontada

Del otro lado estará un O’Higgins que dejó una imagen positiva en el encuentro de ida pese a la derrota y que mantiene intactas sus esperanzas de revertir la serie jugando como local.

Pensando exclusivamente en este compromiso internacional, el entrenador Lucas Bovaglio decidió preservar a todos sus habituales titulares durante el fin de semana. Ninguno sumó minutos en la derrota frente a Deportes Concepción, buscando llegar con el máximo descanso posible al duelo ante Boca.

El conjunto chileno sabe que deberá asumir el protagonismo desde el comienzo para intentar igualar la serie, aunque también deberá tener cuidado con los espacios que pueda dejar ante un Boca que cuenta con delanteros veloces y peligrosos para el contragolpe.

Un lugar en los octavos de final en juego

El ganador de la serie avanzará a los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que ya espera Deportivo Recoleta.

Boca intentará hacer valer la ventaja conseguida en la ida para continuar su camino internacional, mientras que O’Higgins buscará apoyarse en el respaldo de su público para dar vuelta la historia y conseguir una clasificación que sería histórica para la institución chilena.

Con un contexto de máxima presión para ambos equipos, se espera un encuentro intenso, donde cada detalle puede resultar determinante para definir el futuro de la serie.

Probables formaciones de O’Higgins y Boca

O’Higgins: Omar Carabalí; Luis Pavez Muñoz, Miguel Brizuela, Alan Robledo, Felipe Faúndez; Juan Leiva, Felipe Ogaz; Francisco González, Bryan Rabello, Martín Sarrafiore; Arnaldo Castillo.

DT: Lucas Bovaglio.

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

DT: Rodolfo Arruabarrena.

Datos del partido