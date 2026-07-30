Uno Entre Rios | Policiales | detenido

Un joven fue detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Un joven fue detenido en Concordia, donde intentó ocultar 158 envoltorios de cocaína y diferentes elementos para su comercialización.

30 de julio 2026 · 18:05hs
El individuo intentó desprenderse de los envoltorios que llevaba consigo.

El individuo intentó desprenderse de los envoltorios que llevaba consigo.

Un joven de 20 años fue detenido en Concordia durante la madrugada luego de una persecución policial que terminó con el secuestro de 158 envoltorios de cocaína y diferentes elementos presuntamente vinculados con la comercialización de estupefacientes.

Detenido con cocaína.

Detenido con cocaína.

Según lo informado, al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó ocultar una bolsa que llevaba entre sus brazos y emprendió la fuga. Durante la huida ingresó a una vivienda de la zona, cuya propietaria comenzó a pedir ayuda a los gritos y manifestó que no conocía al individuo. Ante esta situación, los funcionarios iniciaron una persecución que culminó con la reducción y aprehensión del joven.

El muerto se registró en la noche de este domingo.

Homicidio en barrio Humito: detuvieron a joven de 18 años

Este 30 de julio se cumplen tres años del hallazgo de los restos de Luisina Leoncino, la joven de 24 años asesinada en 2023 en Concordia

Comienza el lunes el juicio por el femicidio de Luisina Leoncino

Posteriormente tomó intervención el personal de la División Drogas Peligrosas, que realizó las correspondientes tareas de campo y constató que la bolsa contenía 158 envoltorios de cocaína, con un peso total de 130 gramos.

Durante el procedimiento también fueron secuestrados una tijera, una balanza de precisión, recortes, bolsas tipo camiseta, una media, un plato y otro plato de madera. Todos estos elementos fueron incorporados a la investigación.

Por disposición del fiscal Tomás Tscherning, el joven quedó aprehendido por los presuntos delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y violación de domicilio.

detenido cocaína Concordia
Noticias relacionadas
Una adolescente de 16 años que desapareció durante dos horas tras bajar de un colectivo y apareció desorientada en un descampado de Paraná

Paraná: investigan el presunto rapto de una joven

Los daños en el colectivo de la Linea L1.

Violento ataque a un colectivo de la Línea L1: una mujer arrojó un ladrillo y destrozó el parabrisas

Comenzó el juicio a una banda narco con nexo en Concordia.

Comenzó el juicio a una banda narco con nexo en Concordia

Hallaron a un intruso en la Escuela Bazán y Bustos de Paraná.

Hallaron a un intruso en la Escuela Bazán y Bustos de Paraná

Ver comentarios

Lo último

Frigerio recibió a gremios de Granja Tres Arroyos para avanzar en una salida a la crisis laboral

Frigerio recibió a gremios de Granja Tres Arroyos para avanzar en una salida a la crisis laboral

Javier Milei presentó la reforma de la Carta Orgánica del BCRA con críticas a la alta política

Javier Milei presentó la reforma de la Carta Orgánica del BCRA con críticas a la "alta política"

Chiche Gelblung recibió el alta de su internación y sigue la recuperación en su casa

Chiche Gelblung recibió el alta de su internación y sigue la recuperación en su casa

Ultimo Momento
Frigerio recibió a gremios de Granja Tres Arroyos para avanzar en una salida a la crisis laboral

Frigerio recibió a gremios de Granja Tres Arroyos para avanzar en una salida a la crisis laboral

Javier Milei presentó la reforma de la Carta Orgánica del BCRA con críticas a la alta política

Javier Milei presentó la reforma de la Carta Orgánica del BCRA con críticas a la "alta política"

Chiche Gelblung recibió el alta de su internación y sigue la recuperación en su casa

Chiche Gelblung recibió el alta de su internación y sigue la recuperación en su casa

El Gobierno inició un sumario por faltas injustificadas y le reclama la devolución de más de $36,7 millones

El Gobierno inició un sumario por faltas injustificadas y le reclama la devolución de más de $36,7 millones

Copnaf y CGE fortalecen la articulación para mejorar la respuesta ante casos de violencia infantil

Copnaf y CGE fortalecen la articulación para mejorar la respuesta ante casos de violencia infantil

Policiales
Un joven fue detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Un joven fue detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Comienza el lunes el juicio por el femicidio de Luisina Leoncino

Comienza el lunes el juicio por el femicidio de Luisina Leoncino

Paraná: investigan el presunto rapto de una joven

Paraná: investigan el presunto rapto de una joven

Violento ataque a un colectivo de la Línea L1: una mujer arrojó un ladrillo y destrozó el parabrisas

Violento ataque a un colectivo de la Línea L1: una mujer arrojó un ladrillo y destrozó el parabrisas

Comenzó el juicio a una banda narco con nexo en Concordia

Comenzó el juicio a una banda narco con nexo en Concordia

Ovación
Gualeguay recibe a la élite de la pelota paleta con el 82° Campeonato Argentino

Gualeguay recibe a la élite de la pelota paleta con el 82° Campeonato Argentino

El Competición Especial pone quinta en Concepción del Uruguay

El Competición Especial pone quinta en Concepción del Uruguay

Boca visita a OHiggins con la misión de sellar la clasificación a los octavos

Boca visita a O'Higgins con la misión de sellar la clasificación a los octavos

Emiliano Stang: estamos firmes para lo que sigue en el año

Emiliano Stang: "estamos firmes para lo que sigue en el año"

Escándalo de corrupción en el tenis: suspendieron a una jugadora rusa y al capitán de Azerbaiyán

Escándalo de corrupción en el tenis: suspendieron a una jugadora rusa y al capitán de Azerbaiyán

La provincia
Frigerio recibió a gremios de Granja Tres Arroyos para avanzar en una salida a la crisis laboral

Frigerio recibió a gremios de Granja Tres Arroyos para avanzar en una salida a la crisis laboral

El Gobierno inició un sumario por faltas injustificadas y le reclama la devolución de más de $36,7 millones

El Gobierno inició un sumario por faltas injustificadas y le reclama la devolución de más de $36,7 millones

Copnaf y CGE fortalecen la articulación para mejorar la respuesta ante casos de violencia infantil

Copnaf y CGE fortalecen la articulación para mejorar la respuesta ante casos de violencia infantil

El municipio pide cuidar los contenedores para mejorar la limpieza y prevenir anegamientos en Paraná

El municipio pide cuidar los contenedores para mejorar la limpieza y prevenir anegamientos en Paraná

Mi Entre Ríos superó los 100.000 usuarios y amplía el acceso a trámites digitales en la provincia

Mi Entre Ríos superó los 100.000 usuarios y amplía el acceso a trámites digitales en la provincia

Dejanos tu comentario