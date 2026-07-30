Un joven fue detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Un joven fue detenido en Concordia, donde intentó ocultar 158 envoltorios de cocaína y diferentes elementos para su comercialización.

Un joven de 20 años fue detenido en Concordia durante la madrugada luego de una persecución policial que terminó con el secuestro de 158 envoltorios de cocaína y diferentes elementos presuntamente vinculados con la comercialización de estupefacientes.

Según lo informado, al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó ocultar una bolsa que llevaba entre sus brazos y emprendió la fuga. Durante la huida ingresó a una vivienda de la zona, cuya propietaria comenzó a pedir ayuda a los gritos y manifestó que no conocía al individuo. Ante esta situación, los funcionarios iniciaron una persecución que culminó con la reducción y aprehensión del joven.

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Posteriormente tomó intervención el personal de la División Drogas Peligrosas, que realizó las correspondientes tareas de campo y constató que la bolsa contenía 158 envoltorios de cocaína, con un peso total de 130 gramos.

Durante el procedimiento también fueron secuestrados una tijera, una balanza de precisión, recortes, bolsas tipo camiseta, una media, un plato y otro plato de madera. Todos estos elementos fueron incorporados a la investigación.

Por disposición del fiscal Tomás Tscherning, el joven quedó aprehendido por los presuntos delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y violación de domicilio.