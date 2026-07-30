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Escándalo de corrupción en el tenis: suspendieron a una jugadora rusa y al capitán de Azerbaiyán

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis sancionó a la rusa Anastasia Sukhotina y separó a Yalchin Manafli, capitán de Azerbaiyán.

30 de julio 2026 · 17:58hs
Escándalo de corrupción en el tenis: suspendieron a una jugadora rusa y al capitán de Azerbaiyán.

Escándalo de corrupción en el tenis: suspendieron a una jugadora rusa y al capitán de Azerbaiyán.

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) anunció este jueves dos sanciones vinculadas a casos de corrupción, que tuvieron como protagonistas a una extenista rusa y al capitán del equipo de Azerbaiyán en la Copa Davis. Mientras una recibió una extensa suspensión tras admitir múltiples infracciones, el otro fue apartado de manera provisoria en medio de una investigación.

Anastasia Sukhotina aceptó haber cometido ocho violaciones al Programa Anticorrupción del Tenis entre 2019 y 2024. Según informó la ITIA, la jugadora de 26 años reconoció conductas que incluyeron intentos de apostar en encuentros, ofrecer sobornos a otros tenistas y destruir pruebas relacionadas con la investigación.

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Como consecuencia, la rusa fue suspendida por cuatro años y diez meses y recibió una multa de 30 mil dólares, aunque 22.500 quedaron en suspenso. La sanción prácticamente pone punto final a una carrera que tuvo su mejor registro en agosto de 2019, cuando alcanzó el puesto 607 del ranking de la WTA y se desarrolló principalmente en el circuito ITF.

Escándalo de corrupción en el tenis: suspendieron a una jugadora rusa y al capitán de Azerbaiyán

Escándalo de corrupción en el tenis: suspendieron a una jugadora rusa y al capitán de Azerbaiyán.

Escándalo de corrupción en el tenis: suspendieron a una jugadora rusa y al capitán de Azerbaiyán.

El otro expediente involucra a Yalchin Manafli, capitán del seleccionado azerbaiyano de Copa Davis y exdirector de torneos del ITF World Tour en su país. La ITIA decidió suspenderlo de manera provisoria a partir del 11 de junio luego de que se negara a entregar su teléfono celular para ser analizado en el marco de una investigación.

Tras la medida, el dirigente presentó una apelación ante el funcionario independiente Philippe Cavalieros, aunque el recurso no prosperó. El responsable del proceso sostuvo: "Existen pruebas sustanciales que justifican la suspensión momentánea". Hasta que el caso tenga una resolución definitiva, ya sea con una sanción firme o una absolución, permanecerá apartado de su cargo.

Tenis Corrupción Rusa Internacional
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