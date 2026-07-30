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La red de vigilancia apícola activa fortalece el monitoreo del pequeño escarabajo de las colmenas

La red de vigilancia apícola que coordina Senasa, hasta el momento no han detectado presencia dela plaga de alto impacto para la productividad.

30 de julio 2026 · 16:38hs
La red de vigilancia apícola activa fortalece el monitoreo del pequeño escarabajo de las colmenas.

La red de vigilancia apícola activa fortalece el monitoreo del pequeño escarabajo de las colmenas.

A fin de evitar el ingreso y dispersión del pequeño escarabajo de las colmenas (PEC), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) coordina una red nacional de vigilancia apícola activa conformada por alrededor de 120 apiarios localizados desde Chubut hasta Salta y desde Entre Ríos hasta Mendoza.

Allí, agentes del Senasa, productores apícolas y, mayormente, inspectores sanitarios apícolas (ISA) –acreditados ante el Programa Nacional de Sanidad Apícola del organismo– realizan los monitoreos bajo un protocolo específico definido por el Senasa. Desde 2022 a la fecha, los puntos de supervisión se desarrollan en un sistema digitalizado (verificable y auditable) y, como resultado, no se han detectado ejemplares compatibles o semejantes al PEC.

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El peligro del PEC

El PEC es una plaga ausente en la Argentina, pero presente en países vecinos. Por eso, desde 2016 se mantiene la alerta sanitaria dispuesta mediante la Resolución SENASA N° 302, debido al alto riesgo epidemiológico que representan los hallazgos de la plaga en Brasil, Bolivia y Paraguay. Su introducción podría ocasionar graves daños productivos y comerciales a la cadena apícola y a la exportación de miel, actividad en la cual nuestro país se posiciona como uno de los principales referentes en el mundo.

Para resguardar la sanidad de los apiarios, los productores apícolas privados que deseen sumarse a la red nacional de vigilancia pueden comunicarse con el Programa Nacional de Sanidad Apícola del SENASA a través del correo electrónico [email protected].

Geoportal

De acceso libre, el mapa del PEC se actualiza mensualmente y puede ser visualizado en la página web del Geoportal del SENASA, una plataforma geoespacial que publica información geográfica estandarizada e interoperable entre distintos organismos públicos y privados. En caso de la aparición de la plaga, permitirá al Senasa actuar de forma inmediata.

Notificación

Cualquier sospecha de presencia del PEC debe ser notificada de forma inmediata y obligatoria al SENASA, a través de: WhatsApp al (11) 5700 5704; por correo electrónico a [email protected]; con el formulario web Avisá al Senasa; de manera presencial o telefónica, en sus oficinas o con el formulario N° 6144 (Abejas. Sospecha de PEC) mediante la App “SIG APP Formularios”.

Apícola Senasa colmenas
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