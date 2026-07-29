Uno Entre Rios | Policiales | Concordia

Comenzó el juicio a una banda narco con nexo en Concordia

La organización está acusada de traficar cocaína en Entre Ríos y utilizar una cueva financiera de Concordia para cambiar pesos por dólares.

29 de julio 2026 · 07:56hs
Comenzó el juicio a una banda narco con nexo en Concordia.

Comenzó el juicio a una banda narco con nexo en Concordia.

El Tribunal Oral Federal de Paraná comenzó el juicio oral y público contra una organización acusada de abastecer, transportar y comercializar cocaína en Entre Ríos. La investigación también puso el foco en el circuito financiero que presuntamente utilizaba la banda para concretar las operaciones, con una conexión directa en la ciudad de Concordia.

De acuerdo con la acusación, los principales imputados son Andrea Fabiana Vargas y Néstor Rodríguez Sanabria, señalados como los responsables de adquirir, trasladar y distribuir cargamentos de cocaína. La Fiscalía sostiene que ambos recurrían a una cueva financiera ubicada en Concordia para convertir grandes sumas de pesos en dólares antes de viajar a Buenos Aires, donde compraban la droga.

La zona baja de la costanera de Concordia ya quedó cubierta de agua.

En Concordia proponen una medida de contención contra inundaciones

Varias aulas de la escuelas fueron desprendidas y desde la institución piden donaciones.

Escuela de Concordia pide donaciones para arreglar aulas tras el temporal

Junto a ellos también son juzgadas Dana Zatti, hija de Vargas, detenida tras regresar al país por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, y Tamara Blanco, sindicada como presunta encargada de comercializar al menudeo los estupefacientes que distribuía la organización.

Comenzó el juicio a una banda narco con nexo en Concordia

Comenzó el juicio a una banda narco con nexo en Concordia.

Comenzó el juicio a una banda narco con nexo en Concordia.

La causa se originó el 19 de diciembre de 2024, cuando fuerzas federales intentaron interceptar la camioneta en la que se desplazaban Vargas y Rodríguez Sanabria. La pareja escapó del control y se inició una persecución por rutas y caminos rurales de los departamentos Victoria y Nogoyá. Durante la fuga, los sospechosos arrojaron la droga para intentar deshacerse de la prueba. Finalmente fueron detenidos y, posteriormente, los investigadores hallaron el cargamento descartado.

Uno de los aspectos centrales del expediente es el presunto mecanismo de financiamiento. En el allanamiento realizado en la cueva financiera de Concordia, la Justicia secuestró 61.600 dólares, más de 55 millones de pesos, además de euros, reales y guaraníes.

El propietario del local, Tomás Agustín Jacobi, fue imputado durante la etapa de instrucción, aunque actualmente cuenta con una resolución de falta de mérito y no integra el grupo de acusados que enfrenta el juicio oral. Su defensa sostiene que desconocía el origen ilícito del dinero y que su actividad se limitaba a la compraventa de divisas.

El debate es encabezado por el juez Jorge Sebastián Gallino, junto a las vocales Noemí Berros y Mariela Rojas. La acusación está a cargo de los fiscales José Ignacio Candioti y Juan Podhainy, mientras que el proceso prevé la declaración de 24 testigos durante cinco jornadas de audiencias programadas entre fines de julio y los primeros días de agosto.

Fuente: Concordia Policiales

Concordia Juicio cocaína Narco
Noticias relacionadas
Tres allamnamientos simultáneos permitieron sacar de circulación cientos de dosis de cocaína, marihuana y armas de fuego. Ocurrió en Concordia

Concordia: cuatro detenidos y cientos de dosis de cocaína y marihuana secuestradas

Tendencia a crecer tiene el río Uruguay y destacan que podría llegar a 11 metros en Concordia.

El río Uruguay podría ingresar al nivel de alerta en Concordia

El jugador de la Selección Argentina fue reconocido por el Club Salto Grande, donde empezó sus primeros pasos. (Gentileza Prensa Municipalidad Concordia)

Una multitud distinguió a Marcos Senesi en Concordia

Concordia recibirá a Marcos Senesi con un homenaje

Concordia recibirá a Marcos Senesi con un homenaje

Ver comentarios

Lo último

De Crespo a Estados Unidos: Agostina Holzheier jugará en una de las mejores ligas del mundo

De Crespo a Estados Unidos: Agostina Holzheier jugará en una de las mejores ligas del mundo

Debutó Kiki Ramos y la Selección Argentina Sub 17 venció a Ecuador con dos goles de pibes de Vélez

Debutó Kiki Ramos y la Selección Argentina Sub 17 venció a Ecuador con dos goles de pibes de Vélez

Comenzó el juicio a una banda narco con nexo en Concordia

Comenzó el juicio a una banda narco con nexo en Concordia

Ultimo Momento
De Crespo a Estados Unidos: Agostina Holzheier jugará en una de las mejores ligas del mundo

De Crespo a Estados Unidos: Agostina Holzheier jugará en una de las mejores ligas del mundo

Debutó Kiki Ramos y la Selección Argentina Sub 17 venció a Ecuador con dos goles de pibes de Vélez

Debutó Kiki Ramos y la Selección Argentina Sub 17 venció a Ecuador con dos goles de pibes de Vélez

Comenzó el juicio a una banda narco con nexo en Concordia

Comenzó el juicio a una banda narco con nexo en Concordia

Cayeron 4,2% las transferencias nacionales a las provincias

Cayeron 4,2% las transferencias nacionales a las provincias

Diputados debate la reforma previsional en una sesión clave

Diputados debate la reforma previsional en una sesión clave

Policiales
Comenzó el juicio a una banda narco con nexo en Concordia

Comenzó el juicio a una banda narco con nexo en Concordia

Hallaron a un intruso en la Escuela Bazán y Bustos de Paraná

Hallaron a un intruso en la Escuela Bazán y Bustos de Paraná

Un muro se derrumbó en Chajarí y un obrero resultó lesionado

Un muro se derrumbó en Chajarí y un obrero resultó lesionado

Campichuelo: hallaron un cuerpo en avanzado estado de descomposición

Campichuelo: hallaron un cuerpo en avanzado estado de descomposición

Homicidio de barrio Humito: dictan prisión preventiva para otro sospechoso

Homicidio de barrio Humito: dictan prisión preventiva para otro sospechoso

Ovación
Debutó Kiki Ramos y la Selección Argentina Sub 17 venció a Ecuador con dos goles de pibes de Vélez

Debutó Kiki Ramos y la Selección Argentina Sub 17 venció a Ecuador con dos goles de pibes de Vélez

River va por la recuperación ante Gimnasia en La Plata

River va por la recuperación ante Gimnasia en La Plata

Los Naranjitos: volver a empezar tras otro hurto en el predio

Los Naranjitos: volver a empezar tras otro hurto en el predio

Rosario Central y Racing igualaron por el Torneo Clausura

Rosario Central y Racing igualaron por el Torneo Clausura

Argentinos goleó a Estudiantes (RC) y tiene puntaje perfecto en el Clausura

Argentinos goleó a Estudiantes (RC) y tiene puntaje perfecto en el Clausura

La provincia
Diputados debate la reforma previsional en una sesión clave

Diputados debate la reforma previsional en una sesión clave

La reserva La Chinita se consolida como un refugio de la biodiversidad entrerriana

La reserva La Chinita se consolida como un refugio de la biodiversidad entrerriana

Etchevehere y Grenón irán a juicio por la venta de inmuebles de SAER

Etchevehere y Grenón irán a juicio por la venta de inmuebles de SAER

Comenzó el pago del subsidio provincial para trabajadores de Granja Tres Arroyos

Comenzó el pago del subsidio provincial para trabajadores de Granja Tres Arroyos

La Municipalidad de Paraná declaró tres días de duelo por el fallecimiento del concejal Darío Báez

La Municipalidad de Paraná declaró tres días de duelo por el fallecimiento del concejal Darío Báez

Dejanos tu comentario