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Patronato firmó un acuerdo con una productora para realizar espectáculos culturales

Lo confirmó el presidente de Patronato, Adrián Bruffal. La iniciativa forma parte de un proyecto de crecimiento institucional.

28 de julio 2026 · 09:24hs
Se vienen los recitales en el estadio de Patronato

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El presidente de Patronato, Adrián Bruffal, confirmó que la institución firmó un contrato con una empresa que tendrá a su cargo el desarrollo de espectáculos culturales en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. La iniciativa forma parte de un proyecto de crecimiento institucional que busca generar nuevos recursos y ampliar la masa societaria del club.

Durante una entrevista en el streaming oficial "La Casa de Patrón", el dirigente explicó que el acuerdo demandó un extenso proceso de análisis y negociación.

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"Ya se firmó el contrato con la empresa que tiene que ver con los espectáculos culturales. Eso ha llevado mucho tiempo de trabajo, mucho tiempo de análisis de los convenios y muchas horas de trabajo", afirmó.

Bruffal remarcó que el objetivo trasciende la coyuntura deportiva y económica, ya que apunta a fortalecer el futuro de la institución.

"Nosotros estamos pensando en un club a largo plazo porque creemos que con estas nuevas herramientas que tiene la institución puede seguir creciendo en servicios y lo que más necesita el club es ampliar su masa societaria", sostuvo.

Adri&aacute;n Bruffal, presidente de Patronato.

Adrián Bruffal, presidente de Patronato.

El presidente también se refirió al complejo escenario económico que atraviesan los clubes del fútbol argentino y explicó algunas de las medidas adoptadas para preservar las finanzas de Patronato.

"Hoy la Argentina está con una economía de recorte, le pasa a las familias, a cualquier empresa, al Gobierno y los clubes no estamos exentos a esto. Las herramientas que uno pensó no se están dando porque las situaciones no se están dando, como cualquier empresa con la que hablás, que está complicada. En el club tomamos medidas para que el club no esté complicado", expresó.

En ese sentido, hizo referencia a decisiones recientes como la reducción horaria de empleados y otras acciones destinadas a equilibrar las cuentas de la institución.

Adrián Bruffal respaldó al plantel y a Marcelo Candia

En el plano futbolístico, Bruffal ratificó su confianza en el entrenador Marcelo Candia y en el plantel profesional, pese al delicado presente del equipo.

Patronato acumula ocho fechas sin triunfos, con un registro de cinco empates y tres derrotas, una racha que lo dejó en zona de descenso tras la caída por 1-0 frente a Midland.

Aun así, el mandatario rojinegro descartó cualquier cambio de rumbo.

"Se sale trabajando. Tenemos uno de los mejores planteles de la categoría, un cuerpo técnico de la casa que conoce la categoría y vamos a salir de esta", aseguró.

"No hay crisis institucional en Patronato"

Por último, Bruffal negó que el club atraviese conflictos internos y relativizó las diferencias que puedan existir dentro de la conducción.

"Hay posiciones encontradas en cuestiones en un ámbito de compañerismo donde se ejerce la democracia. Problemas internos en Patronato no hay de ninguna índole. Todos somos hinchas y es lo más importante. Después, solo tuve que tomarme unos días de descanso por la salud", concluyó.

Patronato Adrián Bruffal espectáculos Marcelo Candia
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