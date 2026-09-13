Por un penal de Di María, Rosario Central volvió al triunfo contra Tigre

Gracias a un tanto del campeón del mundo, Rosario Central sacó adelante un partido complejo en Victoria y escaló al lote de arriba de la Zona B.

Gracias a un gol de penal de Ángel Di María a los 15 minutos del segundo tiempo, Rosario Central venció 1-0 a Tigre en condición de visitante y volvió al triunfo luego de cuatro partidos sin festejos -en todas las competencias-. Con los tres puntos en la fecha 9 del Torneo Clausura, que le traen alivio al cuestionado ciclo de Jorge Almirón, el Canalla se prendió en el lote de arriba de la Zona B con 15 puntos, mientras que el Matador salió de la zona de clasificación.