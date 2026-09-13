Escocia, Gales e Irlanda del Norte buscan avanzar hacia la independencia de Reino Unido.

Los principales partidos nacionalistas de scocia, Gales e Irlanda del Norte, se reunirán en Cardiff para firmar un acuerdo.

Los máximos referentes de los movimientos nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reunirán este lunes, en Cardiff, con el objetivo de coordinar sus reclamos independentistas.

Durante el encuentro está prevista la firma de un memorando de entendimiento que buscará establecer una postura conjunta y exigir al Gobierno del Reino Unido la convocatoria de referendos en los tres territorios.

De la reunión participarán John Swinney, del Partido Nacional Escocés (SNP); Rhun ap Iorwerth, líder del Plaid Cymru de Gales; y Michelle O’Neill, representante del Sinn Féin en Irlanda del Norte. Los dirigentes asistirán en nombre de sus respectivas fuerzas políticas y no como representantes de los gobiernos regionales. También estará presente Mary Lou McDonald, líder opositora de Irlanda y referente del Sinn Féin.

En la previa del encuentro, Swinney destacó que los tres territorios cuentan actualmente con dirigentes que respaldan la independencia y planteó que el modelo político vigente en el Reino Unido enfrenta dificultades para sostenerse.

Iorwerth, en tanto, impulsa una mayor autonomía para Gales y cuestiona que competencias como la Policía y la Justicia permanezcan en manos del Gobierno central de Westminster. El dirigente sostiene que los galeses deben poder decidir su futuro y considera la independencia como el objetivo final de ese proceso.

La cumbre tendrá lugar en medio de un renovado debate sobre la organización territorial del Reino Unido. La discusión también cobró fuerza después de que Donald Trump expresara durante una visita a Dublín su respaldo a la posibilidad de una Irlanda unificada.

Mientras los partidos nacionalistas buscan impulsar nuevas consultas populares, el primer ministro británico, Andy Burnham, mantiene una postura contraria a un nuevo referendo sobre la independencia escocesa y sostuvo que esa posibilidad permanece “fuera de toda discusión” mientras no exista un respaldo mayoritario de la población.