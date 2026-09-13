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Belgrano rescató un agónico empate de Junín ante Sarmiento

Junior Marabel adelantó parcialmente al Verde, sin embargo, sobre el cierre, el delantero de Belgrano Lucas Passerini selló las tablas desde los 12 pasos.

13 de septiembre 2026 · 18:09hs
Belgrano empató de visitante ante Sarmiento.

Belgrano empató de visitante ante Sarmiento.

Sarmiento empató 1-1 con Belgrano en Junín por la fecha 9 del Torneo Clausura. El Verde había comenzado arriba en el marcador gracias al gol de Junior Marabel; sin embargo, en la última jugada del partido el árbitro Felipe Viola sancionó un penal para el Pirata que Lucas Passerini cambió por gol.

Con este resultado Sarmiento alcanzó los 16 puntos y se ubica como único escolta de Argentinos Juniors en la Zona B del Campeonato. Por su parte, el conjunto cordobés escaló al sexto puesto con 13 unidades. Por la próxima jornada, los dirigidos por Facundo Sava visitarán a Racing en el Cilindro, mientras que los de Ricardo Zielinski recibirán a Estudiantes de Río Cuarto.

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