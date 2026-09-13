El TCR South America le puso calor a Concordia

Tiago Pernía y Raphael Reis fueron los ganadores de las dos carreras finales del TCR South America en su primera visita al Autódromo de Concordia.

El TCR South America tuvo su presentación en el autódromo de Concordia, donde Tiago Pernía y el brasileño Raphael Reis fueron los ganadores de las dos carreras finales disputadas. Un buen marco de público siguió las alternativas de la categoría, que visitó por primera vez suelo entrerriano.

En la primera final corrida en una nublada mañana de domingo, Pernía con el Honda Civic de la Squadra Martino, aprovechó un toque entre su padre Leonel (Honda) y se hizo de la segunda victoria en el año.

En Concordia Leonel Pernía se quedó con el uno en el TCR South America

La carrera tenía a Leonel Pernía y Camilo Trappa peleando por la punta, pero un toque de Trappa lo relegó al tercer lugar al vigente campeón. Sin embargo, los comisarios penalizaron con cinco segundos al piloto bonaerense y Tiago se hizo de la competencia, escoltado por su padre. Reis aprovechó la lucha y se subió al podio, ganando siete lugares respecto a la partida.

Rosso y Nelson Piquet Jr. terminaron por encima de Trappa, que cayó al sexto lugar. Néstor Girolami no pudo mantenerse en los puestos de arriba y llegó 7º, pero defendiéndose constantemente y de buena manera de un rápido Joaquín Cafaro. Juan Casella y Fabrizzio Pezzini completaron el “top” 10.

Las segunda carrera en Concordia

En la segunda final, Raphael Reis, al comando del Cupra del W2 Pro GP se subió a lo más alto del podio. En una competencia que invirtió las diez primeras posiciones en relación a la clasificación del sábado, Reis capitalizó la posición de privilegio y cosechó el tercer éxito en lo que va del certamen (segundo en carreras con inversión de grilla).

“Feliz con el resultado. Fue un muy positivo, se sumaron buenos puntos entre ambas carreras pensando en el campeonato”, sintetizó el vencedor tras la competencia. El certamen lo tiene como escolta de Leonel Pernía (Honda), a 68 puntos del vigente monarca de la especialidad.

Justamente el tandilense fue segundo en la Carrera 2, luego de un notable avance desde la novena posición de partida hasta quedar a 75 centésimos. El podio lo completó otro de los hombres de la casa japonesa, Nelson Piquet Jr, a 4”196/1000 de su compatriota.

La próxima presentación del TCR South America será del 2 al 4 de octubre en Posadas.