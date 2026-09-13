Día del Bibliotecario: la tarea de quienes mantienen viva la palabra escrita

La fecha recuerda la creación de la primera Biblioteca Pública de Buenos Aires en 1810 y reconoce una tarea que fue mucho más allá

Cada 13 de septiembre, Argentina celebra el Día del Bibliotecario y la Bibliotecaria. La fecha recuerda la creación de la primera Biblioteca Pública de Buenos Aires en 1810 y reconoce una tarea que, con el paso del tiempo, fue mucho más allá del cuidado y la organización de los libros.

Cada 13 de septiembre, Argentina celebra el Día del Bibliotecario y la Bibliotecaria, una fecha que reconoce a quienes trabajan en bibliotecas públicas, populares, escolares, universitarias, especializadas y comunitarias, y que cumplen un papel fundamental en el acceso al conocimiento y la cultura.

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La fecha tiene su origen en un acontecimiento ocurrido en los primeros años de la Argentina independiente. El 13 de septiembre de 1810, la Primera Junta de Gobierno resolvió crear la Biblioteca Pública de Buenos Aires, una iniciativa impulsada por Mariano Moreno. La institución es considerada antecedente de la actual Biblioteca Nacional Mariano Moreno.

El acceso a la educación

La decisión estuvo vinculada a una preocupación concreta de aquel momento: facilitar el acceso a la educación y al conocimiento. La primera sede funcionó en la zona de la actual intersección de las calles Moreno y Perú y sus primeros bibliotecarios fueron Fray Cayetano Rodríguez y Saturnino Segurola.

Aunque la biblioteca fue creada en 1810, abrió sus puertas al público recién el 16 de marzo de 1812, bajo la dirección de Luis Chorroarín. Con el paso de las décadas, aquella Biblioteca Pública fue creciendo hasta convertirse en la Biblioteca Nacional.

La fecha fue establecida como Día del Bibliotecario por el Congreso de Bibliotecarios reunido en Santiago del Estero en 1942. Más tarde, en 1954, el Decreto N.º 17.650 instituyó oficialmente la celebración a nivel nacional como homenaje a quienes trabajan en las bibliotecas públicas del país.

El decreto reconocía a los bibliotecarios como trabajadores de la cultura y destacaba el significado histórico de aquella fecha de 1810, cuando fueron designados los primeros bibliotecarios de la Biblioteca Pública de Buenos Aires.

Con el tiempo, la tarea bibliotecaria se transformó junto con las propias bibliotecas. El bibliotecario ya no es solamente quien organiza una colección, registra préstamos o ayuda a encontrar un libro. También puede ser mediador de lectura, orientador en la búsqueda de información, custodio del patrimonio documental y promotor de actividades culturales y educativas.

Las bibliotecas funcionan, además, como espacios de encuentro. Allí pueden convivir la lectura, la investigación, los talleres, las presentaciones de libros, las muestras, las actividades para las infancias y distintas propuestas destinadas a acercar el conocimiento a la comunidad.

En muchos barrios y localidades, además, la biblioteca representa uno de los pocos espacios culturales de acceso libre y gratuito. Es un lugar al que pueden acercarse niños, jóvenes, adultos y personas mayores, tanto para buscar un libro como para estudiar, participar de una actividad o simplemente encontrarse con otros.

En las bibliotecas populares, especialmente, ese trabajo suele estar acompañado por comunidades, asociaciones y personas que sostienen cotidianamente el funcionamiento de estos espacios. Detrás de cada estantería hay tareas de catalogación, conservación, organización y atención al público, pero también una labor silenciosa de construcción de comunidad.

La transformación tecnológica también modificó el oficio. El acceso a catálogos digitales, archivos virtuales y nuevas formas de circulación de la información sumó herramientas a una profesión que debió adaptarse a otros modos de leer, buscar y producir conocimiento. Sin embargo, el acompañamiento humano continúa siendo una parte central de la tarea.

Foto: Archivo UNO

Preservación de la memoria

Las bibliotecas funcionan, además, como espacios de preservación de la memoria colectiva. En sus colecciones pueden encontrarse publicaciones, fotografías, periódicos, documentos y libros que permiten reconstruir la historia de una comunidad y conservar testimonios que, de otro modo, podrían perderse. La propia Biblioteca Nacional destaca entre sus funciones la conservación de libros, documentos, manuscritos, fotografías, mapas, publicaciones periódicas, partituras y otros materiales que forman parte del patrimonio cultural argentino.

Por eso, cada 13 de septiembre no se celebra solamente una profesión. También se reconoce el trabajo cotidiano de quienes hacen posible que los libros circulen, que las historias encuentren lectores y que las bibliotecas continúen siendo espacios abiertos al conocimiento y a la comunidad.

Porque una biblioteca es un lugar donde se guardan libros y también es un lugar donde una sociedad guarda su memoria, comparte conocimientos y abre nuevas posibilidades para quienes llegan a buscar una historia.