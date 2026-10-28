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Patronato no podrá llevar a sus hinchas a Rafaela

El elevado costo del operativo de seguridad impidió la presencia de hinchas de Patronato en suelo santafesino.

28 de octubre 2026 · 15:06hs
Patronato no podrá llevar a sus hinchas a Rafaela

Prensa Patronato

Patronato no contará con el respaldo de sus hinchas el próximo lunes, cuando visite a Atlético Rafaela desde las 15 en el estadio Nuevo Monumental, por la 36ª y última fecha de la fase regular del campeonato de la Primera Nacional, Zona B.

Los motivos de la ausencia de hinchas de Patronato en Rafaela

Los dirigentes del Rojinegro y de la Crema habían llegado a un acuerdo verbal a mediados de año para permitir la presencia de público visitante. En ese marco, el conjunto santafesino contó con el acompañamiento de sus hinchas cuando visitó al Santo en el estadio Grella, el pasado 14 de junio, en el cierre de la primera rueda.

El acuerdo de reciprocidad se mantenía vigente y la dirigencia de Atlético tenía previsto destinar 400 localidades a la parcialidad del elenco de barrio Villa Sarmiento, como devolución de gentilezas. Sin embargo, esa posibilidad quedó descartada luego de la reunión que mantuvieron este miércoles por la mañana los directivos rafaelinos con autoridades provinciales y municipales.

Las autoridades de seguridad aceptaron diagramar un operativo para el encuentro, aunque plantearon modificaciones en las condiciones de acceso. Fernando Peverengo, director de Seguridad en Eventos Masivos de Santa Fe, señaló que se podía habilitar el ingreso de hasta 2.000 simpatizantes de Patronato, con 1.500 localidades generales y 500 plateas.

Nota relacionada: El partido entre Atlético de Rafaela y Patronato lo tendrá a Luis Lobo Medina como árbitro

No obstante, la presencia de público visitante tenía un impacto considerable en el dispositivo de seguridad. El operativo requería 235 efectivos policiales, con un costo estimado de 24 millones de pesos, frente a los aproximadamente 9 millones que demanda el esquema habitual sin visitantes, que contempla la participación de 90 agentes.

Además del aspecto económico, otro de los puntos analizados fue la cercanía de la Escuela Normal y las dificultades que podría generar el movimiento de hinchas durante el horario del partido, especialmente por los cortes de tránsito y la circulación de estudiantes.

De esta manera, quedó descartada la posibilidad de que los simpatizantes de Patronato acompañen al equipo en un encuentro decisivo para sus aspiraciones de continuar en la segunda categoría del fútbol argentino.

La definición por la permanencia en la Primera Nacional

Patronato definirá su futuro en La Perla del Oeste santafesina el próximo lunes, desde las 15, con arbitraje de Luis Lobo Medina. El Rojinegro pelea por la permanencia junto a Nueva Chicago y Chacarita y necesita una victoria para asegurar su continuidad en la Primera Nacional, sin depender de otros resultados.

Atlético Rafaela, por su parte, afrontará el compromiso para completar el calendario. La Crema no corre riesgo de descenso y ya se quedó sin posibilidades de acceder al reducido que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Leer más: Un escenario donde Patronato no ganó, pero una vez festejó

En simultáneo, Chacarita y Nueva Chicago se enfrentarán en Villa Maipú, en un encuentro que será dirigido por Sebastián Zunino. El Funebrero necesita sumar al menos un punto para garantizar su permanencia en la categoría, sin depender de lo que suceda en Rafaela. Nueva Chicago, en cambio, está obligado a ganar para evitar el descenso de manera directa. Si empata, deberá esperar una derrota de Patronato para igualar su posición y forzar un desempate.

Así, los tres equipos afrontarán una última fecha cargada de tensión, con la permanencia en juego y la atención puesta en dos escenarios.

Patronato visitantes Atlético Rafaela Primera Nacional
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