Liga Profesional modifica su calendario por la llegada del Papa León XIV

La visita del Papa León XIV modificará la cartelera de la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. En este sentido, la fixturación programada para el fin de semana del 6 al 8 de noviembre se adelantará para el miércoles 4 y el viernes 6.

Las modificaciones se deben a que APREVIDE no brindará servicio entre el viernes 6 y el miércoles 11. A su vez, el Comité de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) hará lo propio hasta el martes 10 inclusive.

En el caso de la Liga Profesional, este jueves se conocerá el cronograma final en la reunión del Comité. En la Primera Nacional se postergarán una semana la final por el primer ascenso y el inicio del Reducido, para los días 14 y 15 de noviembre. Por su parte, la final por el segundo ascenso a Primera División se disputará el 19 de diciembre. La Primera B y la Primera C también se verá afectada y tendrá el "mismo" cronograma, se pasará

La idea es que los cinco partidos de la LPF que se disputen entre semana, se disputarán conforme al reglamento y respetando los días mínimos de descanso para que no haya complicaciones con la fecha FIFA de noviembre. Esta decisión no modificaría el calendario programado en torno a los playoff.

También se modifica el programa de las categorías de ascenso

En la Primera Nacional se postergarán una semana la final por el primer ascenso y el inicio del Reducido, para los días 14 y 15 de noviembre. Por su parte, la final por el segundo ascenso a Primera División se disputará el 19 de diciembre. La Primera B y la Primera C también se verá afectada y tendrá el "mismo" cronograma, se pasará todo siete días en las definiciones del reducido.