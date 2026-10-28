Durante el palpado preventivo no se hallaron armas entre las prendas del hombre de 31 años. La Justicia de La Paz debe autorizar la inspección del rodado

En horas de la mañana de este miércoles 28 de octubre de 2026, alrededor de las 9:10, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una intervención policial en La Paz. El procedimiento tuvo lugar en las inmediaciones del Parque La Aventura, donde los efectivos interceptaron a un individuo tras recibir la alerta sobre un presunto hecho de amenazas calificadas mediante el uso de arma de fuego.

Según indicaron a UNO desde la Jefatura Departamental La Paz, el operativo requirió un despliegue preventivo en la zona para resguardar la seguridad pública y garantizar el control de la situación.

Conflicto de vieja data en barrio Sin Ley

De acuerdo con los datos recabados por el personal policial interviniente, el hecho no surgió de manera aislada. El altercado se habría originado momentos antes en el barrio Sin Ley, en el marco de una disputa de vieja data entre las partes involucradas.

Ante el reporte sobre la presunta presencia de un arma de fuego, acudieron al lugar efectivos del Comando Radioeléctrico y de la Guardia Especial. Posterior a las primeras diligencias de contención y evaluación de la escena, se solicitó formalmente la intervención de la Comisaría de Minoridad y Violencia de Género para proseguir con las actuaciones legales.

La Paz: aprehendieron a un hombre por intimidación armada

Medidas Judiciales

Una vez puesta en conocimiento la Fiscalía en turno de La Paz, las autoridades judiciales dispusieron la aprehensión de un hombre de 31 años de edad, señalado como el supuesto responsable de las amenazas. Asimismo, se dispuso el secuestro preventivo del vehículo en el que el sospechoso se movilizaba.

Durante el palpado preventivo realizado por el personal policial, no se encontraron armas entre las prendas del aprehendido. No obstante, las autoridades precisaron que la inspección del rodado quedó supeditada a la correspondiente autorización judicial. El procedimiento se llevó adelante con la intervención de la Fiscalía en turno y las áreas policiales competentes.