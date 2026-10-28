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Femicidio de Micaela García: comienza este jueves en Gualeguay el juicio a Néstor Pavón

Está acusado de haber sido coautor del femicidio de la joven Micaela García, ocurrido el 1.º de abril de 2017 en Gualeguay.

28 de octubre 2026 · 13:45hs
Femicidio de Micaela García: comienza este jueves en Gualeguay el juicio a Néstor Pavón

A partir de este jueves 29 y hasta el viernes 30 de octubre, y durante los días 2, 3, 6, 10 y 11 de noviembre próximos, se desarrollarán en los Tribunales de Gualeguay las audiencias en el marco del juicio a Néstor Pavón por el femicidio de Micaela García, ocurrido el 1° de abril de 2017 en Gualeguay. A Pavón se le imputad el delito de abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio calificado por alevosía, criminis causa y femicidio. El debate será en la Sala N°1 y comenzará a las 9. Se transmitirá en vivo por el Canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del STJ. Cabe recordar que Sebastián Wagner, el otro responsable en el crimen, cumple prisión perpetua por el crimen.

El tribunal estará integrado por el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Santiago Brugo, quien se desempeñará como presidente; y los vocales Maximiliano Otto Larrocca Ress, del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, y Nicolás José Gazali, del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay.

El Ministerio Público Fiscal estará representado por la fiscal Maite Burruchaga. En tanto, la parte querellante estará a cargo de los abogados José Rodolfo Iparraguirre y Marcelo Boeykens, en representación de Andrea Graciela Lescano y Néstor Aníbal Emilio García.

La defensa del imputado será ejercida por los abogados Edwin Henrry Valenzuela Rojas y Ramón Elías Salto.

Este miércoles se cumplen nueve años del femicidio de Micaela García.

Este miércoles se cumplen nueve años del femicidio de Micaela García.

LEER MÁS: Caso Micaela García: está definido el tribunal que juzgará a Néstor Pavón

Transmisión y cobertura del juicio

El juicio será transmitido en vivo por el Canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del STJ, por disposición del Tribunal.

La medida fue adoptada ante un pedido de la querella. Asimismo prohibió a los testigos y/o peritos, ver el debate en forma on line y/o por cualquier medio de comunicación, hasta tanto no presten su testimonio.

En los fundamentos se destaca que las reglas y excepciones a la publicidad del debate se encuentran regladas en los artículos 418 y 419 del Código Procesal Penal, y de su lectura no cabe otra interpretación de que la regla es la publicidad de la etapa plenaria y la única restricción que prima facie se advierte, es que pueda afectarse el derecho a la intimidad de la víctima. Sin embargo, en este caso es la propia querella quien renuncia a este derecho, a tal extremo que solicita la transmisión del juicio en forma on line a través del SIC del STJ.

También se subraya que la petición de la querella es consentida por la Fiscalía, al manifestar que no tiene objeciones que formular.

A su vez se ordenó el libre acceso de periodistas a la Sala, pero supeditado al espacio de la misma. En tanto camarógrafos y fotógrafos podrán tomar imágenes antes de iniciarse debate, debiendo retirarse después por las circunstancias antes señaladas.

En tanto, cuando se exhiban imágenes o elementos de prueba que puedan afectar la sensibilidad de las personas, el Tribunal podrá disponer el desalojo de la sala o la prohibición de su difusión.

Femicidio Micaela García Néstor Pavón
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