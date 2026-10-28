Paraná: detuvieron a un hombre por manosear a una joven en la calle

Detuvieron en Paraná a un hombre de 33 años en situación de calle, acusado de acosar y tocar sin consentimiento a una mujer.

Un hombre de 33 años, que se encuentra en situación de calle, fue detenido en Paraná, acusado de acosar y tocar sin consentimiento a una mujer de 31 años. El hecho ocurrió en inmediaciones de las calles Artigas y O’Higgins y motivó la intervención policial tras varios llamados al 911. La Fiscalía dispuso su traslado a la Alcaidía.

Según informaron fuentes policiales, los vecinos alertaron sobre la presencia de un hombre vestido con ropa oscura que protagonizaba disturbios en la vía pública. Además, advirtieron que habría tocado las partes íntimas de una mujer que se encontraba en el lugar.

Al llegar, el personal de la Comisaría Décima identificó al sospechoso. En paralelo, la mujer denunció que el hombre le había realizado comentarios de contenido sexual y luego le había tocado los glúteos sin su consentimiento.

Tras tomar conocimiento de la denuncia, la Fiscalía ordenó la detención del hombre y su traslado a la Alcaidía, en el marco de una causa por presunto abuso sexual simple.

Otros caso recientes

El episodio se suma a otro hecho ocurrido el jueves pasado en el centro de Paraná, cuando también fue detenida una persona en situación de calle, acusada de manosear a una joven. En tanto, este martes se conoció el caso de una joven que fue manoseada por un motociclista, quien todavía no fue identificado.