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Sancionaron una ordenanza para el mejoramiento del sector cercano al Arroyo Colorado

Con el fin de brindar una solución habitacional, a través de una ordenanza mejorarán el sector cercano al Arroyo Colorado.

28 de octubre 2026 · 14:50hs
Sancionaron una ordenanza para el mejoramiento del sector cercano al Arroyo Colorado

Sancionaron una ordenanza para el mejoramiento del sector cercano al Arroyo Colorado

Durante el plenario de este martes, el Concejo Deliberante de Paraná aprobó la ordenanza para realizar la donación con cargo a favor de la Municipalidad de Paraná de dos inmuebles ubicados en calle Cabildo Abierto, lindantes al Arroyo Colorado.

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Con el fin de instrumentar las operaciones necesarias para brindar una solución habitacional definitiva a dos familias afectadas por la situación de riesgo existente en dicho sector de Paraná, posibilitando la recuperación del lugar y la continuidad de las obras de estabilización que allí se ejecutan.

“Hace unos meses sancionamos una ordenanza de emergencia en esta zona justamente, producto de los socavones que había, debido al arroyo y movimiento del suelo, y por los daños que se provocaron en las viviendas ubicadas allí, las cuales son de propiedad privada, ya que fueron adquiridas hace muchos años a través del Banco Hipotecario”, explicó la concejala Luisina Minni.

Y añadió: “El Estado Municipal, con recursos propios, está interviniendo en esa zona con una obra integral, similar a la realizada en el Arroyo Las Viejas, la cual se prevé finalizar en abril del año próximo”.

Otros proyectos

En la oportunidad, las y los ediles de la ciudad de Paraná también aprobaron un proyecto impulsado por el Departamento Ejecutivo Municipal a través del cual se propone crear el Programa Integral de Regularización (PIR), con la finalidad de establecer un régimen específico destinado a la regularización administrativa, técnica y registral de construcciones existentes que no cuentan con la correspondiente presentación municipal o que presenten diferencias y/o ampliación respecto de los planos presentados con anterioridad.

La vigencia para acogerse a este programa será de ciento cincuenta (150) días corridos, a partir de la entrada en vigencia de su reglamentación.

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