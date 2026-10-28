Paraná: disparos, fuga y detenciones en barrio Aloatti

Tres jóvenes fueron demorados tras un procedimiento policial en el que se registraron detonaciones de arma de fuego, resistencia a la autoridad y agresiones.

La Guardia Especial demoró a tres jóvenes en Paraná durante un operativo en inmediaciones de las calles Anselmi y Juan Bach. Según se informó, durante el procedimiento realizado este martes por la noche se registraron detonaciones de arma de fuego dirigidas hacia el personal policial.

El hecho ocurrió en el marco de los operativos de seguridad y prevención que se desarrollan en la ciudad. Mientras los efectivos identificaban a un grupo de jóvenes, uno de ellos emprendió la fuga y se produjeron detonaciones de arma de fuego en dirección a los uniformados.

La situación se tornó aún más tensa cuando un grupo de personas comenzó a arrojar piedras e intentó obstaculizar el accionar policial.

Búsqueda y demorados

Tras un operativo de búsqueda, los efectivos lograron localizar y reducir al joven que había escapado, quien opuso resistencia durante la intervención. Además, otras dos personas fueron demoradas en el lugar.

Luego de informar lo sucedido a la Fiscalía en turno, se dispuso el traslado del principal involucrado a Alcaldía para continuar con las diligencias correspondientes. En tanto, los otros dos jóvenes fueron trasladados para establecer correctamente sus identidades.