La Guardia Especial demoró a tres jóvenes en Paraná durante un operativo en inmediaciones de las calles Anselmi y Juan Bach. Según se informó, durante el procedimiento realizado este martes por la noche se registraron detonaciones de arma de fuego dirigidas hacia el personal policial.
Paraná: disparos, fuga y detenciones en barrio Aloatti
Tres jóvenes fueron demorados tras un procedimiento policial en el que se registraron detonaciones de arma de fuego, resistencia a la autoridad y agresiones.
El hecho ocurrió en el marco de los operativos de seguridad y prevención que se desarrollan en la ciudad. Mientras los efectivos identificaban a un grupo de jóvenes, uno de ellos emprendió la fuga y se produjeron detonaciones de arma de fuego en dirección a los uniformados.
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La situación se tornó aún más tensa cuando un grupo de personas comenzó a arrojar piedras e intentó obstaculizar el accionar policial.
Búsqueda y demorados
Tras un operativo de búsqueda, los efectivos lograron localizar y reducir al joven que había escapado, quien opuso resistencia durante la intervención. Además, otras dos personas fueron demoradas en el lugar.
Luego de informar lo sucedido a la Fiscalía en turno, se dispuso el traslado del principal involucrado a Alcaldía para continuar con las diligencias correspondientes. En tanto, los otros dos jóvenes fueron trasladados para establecer correctamente sus identidades.