Invitan a la charla-taller "La Ilusión de ganar", una propuesta para tratar la problemática de las apuestas

Desde el partido político, Políticas para la República, invitan a un taller sobre ludopatía este miércoles. "La ilusión de ganar", es una charla para la prevención de apuestas online en adolescentes y jóvenes.

Una propuesta destinada a brindar herramientas para comprender y prevenir una problemática que crece entre adolescentes y jóvenes. La actividad se realizará el miércoles 28 de octubre a las 20 horas en la sede de PR, en calle 9 de Julio 217 de la ciudad de Paraná. La participación será libre y gratuita, con inscripción previa.

Apuestas online

La capacitación estará a cargo del Dr. Santiago Resett, doctor en Psicología e investigador del CONICET, quien abordará los principales factores asociados a las apuestas online, los riesgos que representan para los jóvenes y las estrategias de prevención que pueden implementarse desde la familia, la escuela y la comunidad.

Durante el encuentro se compartirán herramientas, estrategias y actitudes orientadas a detectar señales de alerta, generar hábitos saludables y acompañar a quienes atraviesan situaciones vinculadas al juego problemático. Además de sensibilizar y brindar conocimientos prácticos, la jornada buscará promover el debate sobre las políticas públicas necesarias para abordar esta problemática desde una perspectiva integral, articulando esfuerzos entre el Estado, las instituciones educativas, las organizaciones sociales y las familias.Pedido de reglamentación de ordenanzas vigentes. Asimismo, la organización volvió a solicitar la reglamentación e implementación de la Ordenanza N.º 9.688, sancionada en 2018, que establece la creación de la Red Municipal de Tratamientos en Adicciones.