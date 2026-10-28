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La Noche de las Ciudades reunirá a Ubajay y General Campos en Paraná

La propuesta se realizará este sábado 31 de octubre, desde las 20, en la Casa de la Cultura. Habrá música en vivo, danzas tradicionales y emprendedores

28 de octubre 2026 · 14:58hs
La Noche de las Ciudades reunirá a Ubajay y General Campos en Paraná

La cultura, las tradiciones y los sabores de distintas localidades entrerrianas volverán a encontrarse en Paraná con una nueva edición del ciclo La Noche de las Ciudades. Este sábado 31 de octubre, Ubajay y General Campos compartirán sus expresiones culturales en una jornada que reunirá música, danza, gastronomía y producción local.

Ubajay y General Campos compartirán sus tradiciones en la Casa de la Cultura

La actividad comenzará a las 20 en la Casa de la Cultura, ubicada en la esquina de Carbó y 9 de Julio, con la apertura de los stands de emprendedores. A partir de las 21, cada municipio presentará sus propuestas artísticas, con espectáculos que buscarán poner en valor las costumbres y la identidad de sus comunidades.

Entre las actividades previstas habrá música en vivo, bailarinas de comparsa y parejas de baile folklórico. También se ofrecerá una degustación de productos regionales elaborados a base de yatay, una oportunidad para acercarse a los sabores característicos de la zona. Durante la noche funcionará, además, un servicio de cantina.

La iniciativa propone un espacio de encuentro entre vecinos y visitantes, donde las expresiones artísticas y las tradiciones de cada localidad se convierten en protagonistas. A través de estas presentaciones, las comunidades pueden compartir su historia, mostrar el trabajo de sus artistas y emprendedores y fortalecer los lazos que construyen la identidad entrerriana.

Con entrada libre y gratuita, la actividad es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto con los municipios participantes y forma parte de CUAC! Cultura Activa, el programa anual y federal que impulsa propuestas culturales en distintos puntos de la provincia.

LEER MÁS: Más de 150 instituciones participarán de La Noche de los Museos Entrerrianos

La Noche de las Ciudades Ubajay General Campos Paraná
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