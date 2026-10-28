Conmebol rechazó el pedido de Flamengo por Marcos Rojo

La Conmebol ya dio su veredicto definitivo en la cuestión y ratificó a Estudiantes como finalista de la Libertadores.

Es oficial: la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) falló a favor de Estudiantes de La Plata en el caso Marcos Rojo y dejó sin efecto la denuncia de Flamengo por mala inclusión del defensor argentino en las semifinales de la Copa Libertadores.

Cabe destacar que el ex-Racing fue habilitado de manera cautelar para la disputa de las semifinales, ya que el TAS confirmó que podía formar parte del duelo en el Maracaná luego de haberse perdido la ida en La Plata debido a que el OK de Conmebol no estaba sellado en ese entonces.

Por ese motivo, Flamengo reclamó los puntos y la clasificación a la final de la Libertadores, ya que aludían que no estaba la sentencia definitiva para habilitar a Rojo en la lista de buena fe del Pincha. Sin embargo, este miércoles salió el fallo definitivo de Conmebol y rechazó el pedido del equipo carioca en el reclamo. Por ende, Estudiantes seguirá siendo el legítimo finalista del certamen continental.

De todas formas, Flamengo sostiene la cuestión ante el TAS y espera por el fallo de dicho ente internacional. El mismo saldría una vez finalizada esta edición de la Copa Libertadores, por lo que se estima que no correrá como sanción la descalificación de Estudiantes en la cuestión.

El comunicado de Conmebol

La Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL resuelve:

1º. RECHAZAR íntegramente la protesta presentada por el CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO en fecha 23 de octubre de 2026, con relación a la supuesta alineación indebida del jugador FAUSTINO MARCOS ALBERTO ROJO del club ESTUDIANTES DE LA PLATA, en el partido disputado el 22 de octubre de 2026, entre los equipos Flamengo (BRA) vs. Estudiantes LP (ARG), correspondiente a la vuelta de la Semifinal de la CONMEBOL Libertadores 2026.

2º. RECHAZAR la solicitud de medidas cautelares formulada por el CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO.

3º. NOTIFICAR al club ESTUDIANTES DE LA PLATA, al SR. FAUSTINO MARCOS ALBERTO ROJO y al CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO.

Contra esta decisión cabe recurso ante la Comisión de Apelaciones de la CONMEBOL en el plazo de 7 (siete) días corridos contados desde el día siguiente a la notificación de los fundamentos de esta decisión conforme al artículo 64.1 del Código Disciplinario de la CONMEBOL. El recurso deberá cumplir con las formalidades exigidas en el artículo 64.3 y siguientes del Código Disciplinario de la CONMEBOL. De conformidad con el artículo 64.4 del Código Disciplinario de la CONMEBOL, la cuota de apelación de USD. 3.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES TRES MIL) ha de ser abonada mediante transferencia bancaria.