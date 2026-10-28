El Anfiteatro Héctor Santángelo será escenario de una nueva edición del Festidanza, un encuentro que reunirá a escuelas, academias y grupos de danza de Paraná para compartir con el público el trabajo artístico y formativo que desarrollan durante el año.
El Festidanza vuelve al Anfiteatro Héctor Santángelo
El Festidanza se realizará este sábado 31 de octubre, desde las 19, con la participación de escuelas, academias y agrupaciones de Paraná
El Festidanza reunirá a escuelas y academias de Paraná en el Anfiteatro
La actividad tendrá lugar este sábado 31 de octubre, a las 19, con acceso libre y gratuito para todo público. Impulsada por la Municipalidad de Paraná, la propuesta integra la agenda del Mes de las Artes Escénicas, que busca promover la producción artística local y generar espacios de encuentro entre los artistas y la comunidad.
La jornada ofrecerá un recorrido por diferentes estilos y géneros, con la participación de la Escuela Municipal de Danza; la Escuela de Música, Danza y Teatro “Prof. Constancio Carminio”; los talleres culturales municipales La Milonga de mi Vida y Ominira: la libertad del movimiento; Open Ballet; Expresión Dance; ExpresArte; Tribality Studio; el Grupo de Danzas Árabes de Bellydance Studio; Viva España; la Compañía Folclórica Litoraleña El Grito Sagrado; Estudio SAJ Paraná; la Compañía de Danzas Latiendo Litoral; el Grupo de Danzas Folklóricas Alma de Río; MS DANCE y Allpa Mayú, Agrupación de Danzas Folclóricas de Paraná.
Con propuestas que abarcan distintas tradiciones y lenguajes corporales, el Festidanza invita a disfrutar de la diversidad de la danza y a reconocer el compromiso de quienes sostienen estos espacios de formación y creación. Bailarines, docentes y agrupaciones compartirán el escenario en una celebración colectiva que pone en valor el movimiento como expresión artística y cultural de la ciudad.