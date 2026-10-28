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El Festidanza vuelve al Anfiteatro Héctor Santángelo

El Festidanza se realizará este sábado 31 de octubre, desde las 19, con la participación de escuelas, academias y agrupaciones de Paraná

28 de octubre 2026 · 15:40hs
El Festidanza vuelve al Anfiteatro Héctor Santángelo

El Anfiteatro Héctor Santángelo será escenario de una nueva edición del Festidanza, un encuentro que reunirá a escuelas, academias y grupos de danza de Paraná para compartir con el público el trabajo artístico y formativo que desarrollan durante el año.

El Festidanza reunirá a escuelas y academias de Paraná en el Anfiteatro

La actividad tendrá lugar este sábado 31 de octubre, a las 19, con acceso libre y gratuito para todo público. Impulsada por la Municipalidad de Paraná, la propuesta integra la agenda del Mes de las Artes Escénicas, que busca promover la producción artística local y generar espacios de encuentro entre los artistas y la comunidad.

La jornada ofrecerá un recorrido por diferentes estilos y géneros, con la participación de la Escuela Municipal de Danza; la Escuela de Música, Danza y Teatro “Prof. Constancio Carminio”; los talleres culturales municipales La Milonga de mi Vida y Ominira: la libertad del movimiento; Open Ballet; Expresión Dance; ExpresArte; Tribality Studio; el Grupo de Danzas Árabes de Bellydance Studio; Viva España; la Compañía Folclórica Litoraleña El Grito Sagrado; Estudio SAJ Paraná; la Compañía de Danzas Latiendo Litoral; el Grupo de Danzas Folklóricas Alma de Río; MS DANCE y Allpa Mayú, Agrupación de Danzas Folclóricas de Paraná.

Con propuestas que abarcan distintas tradiciones y lenguajes corporales, el Festidanza invita a disfrutar de la diversidad de la danza y a reconocer el compromiso de quienes sostienen estos espacios de formación y creación. Bailarines, docentes y agrupaciones compartirán el escenario en una celebración colectiva que pone en valor el movimiento como expresión artística y cultural de la ciudad.

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Festidanza Anfiteatro Héctor Santángelo Paraná Anfiteatro escuelas
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