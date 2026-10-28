Especialistas remarcan la importancia de que las personas se animen a denunciar y de que la sociedad deje de minimizar el acoso callejero.

Acoso callejero en Paraná: qué se puede denunciar y cuál es el rol del Estado

La abogada Silvana Zufiaurre advirtió sobre la necesidad de dejar de naturalizar conductas de acoso y hostigamiento en la vía pública y explicó qué herramientas existen para denunciarlas. También señaló las dificultades para abordar las situaciones que involucran a personas en situación de calle y reclamó mayor empatía social.

En diálogo con Radio La Red Paraná (88.7), Zufiaurre sostuvo que los casos que tomaron estado público en los últimos días permiten poner en discusión situaciones que, según consideró, durante mucho tiempo estuvieron naturalizadas. En ese sentido, remarcó la importancia de que las personas se animen a denunciar y de que la sociedad deje de minimizar este tipo de comportamientos.

Acoso callejero y abuso

La abogada explicó que el acoso callejero puede manifestarse de distintas maneras, desde insultos y expresiones de contenido sexual hasta acercamientos indebidos. A su vez, señaló que es importante distinguir esas conductas de aquellas que, por sus características y gravedad, pueden constituir un abuso u otro delito.

“Hay conductas que antes estaban más naturalizadas, como pasar por la calle y que a una mujer le griten cosas”, expresó. Para Zufiaurre, modificar estas prácticas requiere una construcción social que permita reconocerlas como comportamientos que no deben ser tolerados.

En cuanto a las herramientas disponibles en Paraná, indicó que la Municipalidad cuenta con mecanismos para recibir denuncias por acoso callejero a través del Juzgado de Faltas. Las sanciones, explicó, dependen de cada situación y pueden incluir multas económicas, capacitaciones, talleres con perspectiva de género y tareas en espacios comunitarios.

No obstante, aclaró que cuando los hechos revisten características de un delito penal, también pueden denunciarse ante la Policía o la Fiscalía para que se investiguen. En ese marco, consideró que la existencia de varias denuncias contra una misma persona puede ser relevante para evaluar sus conductas y determinar las medidas que correspondan.

La responsabilidad no es de quien sufre el acoso

Zufiaurre también cuestionó las reacciones que suelen aparecer en las redes sociales cuando se conocen casos de violencia o acoso en la vía pública. Como ejemplo, mencionó los comentarios sobre una mujer que fue seguida por un motociclista y cuya situación quedó registrada por cámaras de seguridad.

“¿Por qué la señora iba caminando por la calle y no por la vereda?”, recordó sobre uno de los cuestionamientos que encontró en las publicaciones. Para la abogada, ese tipo de planteos desplaza la responsabilidad hacia la víctima, en lugar de poner el foco en quien realiza la conducta.

En ese sentido, insistió en la necesidad de construir una sociedad más empática y de dejar de justificar comportamientos que afectan a otras personas. También advirtió sobre situaciones de exhibicionismo y otras conductas que pueden generar incomodidad o temor en quienes transitan por espacios públicos, especialmente ante la posibilidad de que haya menores de edad presentes.

Personas en situación de calle

Otro de los aspectos que abordó fue la situación de las personas que viven en la calle y los episodios que se registran en distintos sectores de Paraná. Zufiaurre advirtió que no se puede asociar automáticamente la situación de calle con problemas de salud mental y vinculó el crecimiento de esta problemática con la crisis económica.

En ese contexto, señaló las dificultades para encontrar espacios donde estas personas puedan recibir alojamiento, acompañamiento y asistencia. Si bien reconoció la labor de organizaciones que distribuyen alimentos y viandas en lugares públicos, consideró que persiste la necesidad de respuestas que permitan abordar la problemática de manera integral.

La abogada también hizo referencia a los casos en los que una persona denunciada por una agresión vuelve a encontrarse con quien la denunció en el mismo lugar, una situación que genera preocupación e incertidumbre. Frente a ello, remarcó la importancia de utilizar las vías institucionales y evitar las reacciones por mano propia.

“Hay muchas conductas que se encuentran naturalizadas”, sostuvo, al insistir en que la respuesta no debe limitarse a la difusión de los episodios en redes sociales, sino que debe incluir la reflexión colectiva y la intervención de los organismos correspondientes.

Finalmente, Zufiaurre planteó que es necesario analizar cada situación en particular, reunir los antecedentes que correspondan y determinar si existen elementos que justifiquen una intervención penal u otras medidas. El objetivo, señaló, es que las denuncias no queden sin respuesta y que se puedan prevenir nuevos episodios de violencia o acoso en la vía pública.