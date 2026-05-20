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Patronato: Bryan Ferreyra, el árbitro con historial adverso para el Rojinegro

Dirigió a Patronato en tres ocasiones. El domingo arbitrará la visita del Rojinegro a Güemes de Santiago del Estero por la 15° fecha de la Primera Nacional.

20 de mayo 2026 · 18:10hs
Patronato: Bryan Ferreyra, el árbitro con historial adverso para el Rojinegro

Patronato ya conoce a la terna arbitral para su próximo compromiso en la Primera Nacional. El encargado de impartir justicia en la visita del Rojinegro a Güemes de Santiago del Estero será Bryan Ferreyra. El encuentro se disputará este domingo a partir de las 16 en el estadio Arturo Yiya Miranda, en el marco de la 15ª fecha de la Zona B.

El juez rosarino estará acompañado por Sebastián Osudar como asistente 1 y Martín Grasso como asistente 2, mientras que Nelson Bejas se desempeñará como cuarto árbitro.

En la penúltima instancia de la Copa Túnel Subfluvial Atlético Paraná se enfrentará con un peso Pesado de la región, Unión de Santa Fe.

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Historial de Bryan Ferreyra dirigiendo a Patronato

Será la cuarta vez que Ferreyra dirija a Club Atlético Patronato. Hasta el momento, el balance para el conjunto entrerriano es de una victoria y dos derrotas.

El antecedente más positivo se registró el 22 de septiembre de 2024, cuando el Santo goleó 4 a 0 a Estudiantes de Buenos Aires por la 33ª fecha de la Primera Nacional. En cambio, el 21 de julio de ese mismo año cayó 1 a 0 frente a Racing de Córdoba en barrio Nueva Italia por la fecha 24.

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El otro cruce entre Patronato y Ferreyra se dio el 23 de septiembre de 2023, con derrota 3 a 1 ante Club Atlético Temperley por la 35ª jornada del certamen.

Por el lado de Güemes, el árbitro rosarino registra un solo antecedente. Fue el 6 de julio de 2025, en la victoria 2 a 1 del conjunto santiagueño sobre San Martín de Tucumán por la fecha 21 del torneo.

Programa de la 15° fecha de la Primera Nacional, Zona B

Sábado

15: Tristán Suárez - Colegiales

Árbitro: Gonzalo Pereira

16: Nueva Chicago - Temperley

Árbitro: Matías Billone

16.30: Atlético Rafaela - Midland

Árbitro: Juan Nebietti

16.30: San Martín (San Juan) - Dep. Maipú

Árbitro: Lucas Cavallero

Domingo

15.30: Chacarita - Almagro

Árbitro: Yamil Possi

16: Agropecuario - Quilmes

Árbitro: Federico Benítez

16: Güemes - Patronato

Árbitro: Bryan Ferreyra

18.30: Gimnasia y Tiro (Salta) - Gimnasia (Jujuy)

Árbitro: Bruno Amiconi

19: San Martín (Tucumán) - Atlanta

Árbitro: Ariel Penel

Patronato Güemes Primera Nacional
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