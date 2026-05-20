Patronato ya conoce a la terna arbitral para su próximo compromiso en la Primera Nacional. El encargado de impartir justicia en la visita del Rojinegro a Güemes de Santiago del Estero será Bryan Ferreyra. El encuentro se disputará este domingo a partir de las 16 en el estadio Arturo Yiya Miranda, en el marco de la 15ª fecha de la Zona B.
Patronato: Bryan Ferreyra, el árbitro con historial adverso para el Rojinegro
Dirigió a Patronato en tres ocasiones. El domingo arbitrará la visita del Rojinegro a Güemes de Santiago del Estero por la 15° fecha de la Primera Nacional.
El juez rosarino estará acompañado por Sebastián Osudar como asistente 1 y Martín Grasso como asistente 2, mientras que Nelson Bejas se desempeñará como cuarto árbitro.
Historial de Bryan Ferreyra dirigiendo a Patronato
Será la cuarta vez que Ferreyra dirija a Club Atlético Patronato. Hasta el momento, el balance para el conjunto entrerriano es de una victoria y dos derrotas.
El antecedente más positivo se registró el 22 de septiembre de 2024, cuando el Santo goleó 4 a 0 a Estudiantes de Buenos Aires por la 33ª fecha de la Primera Nacional. En cambio, el 21 de julio de ese mismo año cayó 1 a 0 frente a Racing de Córdoba en barrio Nueva Italia por la fecha 24.
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El otro cruce entre Patronato y Ferreyra se dio el 23 de septiembre de 2023, con derrota 3 a 1 ante Club Atlético Temperley por la 35ª jornada del certamen.
Por el lado de Güemes, el árbitro rosarino registra un solo antecedente. Fue el 6 de julio de 2025, en la victoria 2 a 1 del conjunto santiagueño sobre San Martín de Tucumán por la fecha 21 del torneo.
Programa de la 15° fecha de la Primera Nacional, Zona B
Sábado
15: Tristán Suárez - Colegiales
Árbitro: Gonzalo Pereira
16: Nueva Chicago - Temperley
Árbitro: Matías Billone
16.30: Atlético Rafaela - Midland
Árbitro: Juan Nebietti
16.30: San Martín (San Juan) - Dep. Maipú
Árbitro: Lucas Cavallero
Domingo
15.30: Chacarita - Almagro
Árbitro: Yamil Possi
16: Agropecuario - Quilmes
Árbitro: Federico Benítez
16: Güemes - Patronato
Árbitro: Bryan Ferreyra
18.30: Gimnasia y Tiro (Salta) - Gimnasia (Jujuy)
Árbitro: Bruno Amiconi
19: San Martín (Tucumán) - Atlanta
Árbitro: Ariel Penel