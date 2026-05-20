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Desde el Masvernat se refirieron al video de roedores en el nosocomio

Desde el hospital Masvernat de Concordia señalaron que realizaron tareas de fumigación y desratización por la aparición de roedores.

20 de mayo 2026 · 18:39hs
En el Masvernat buscarán evitar que vuelva a ocurrir este tipo de situaciones.

En el Masvernat buscarán evitar que vuelva a ocurrir este tipo de situaciones.

El Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia emitió un comunicado oficial luego de la circulación en redes sociales de un video donde se observa la presencia de roedores en un sector del nosocomio local.

masvernat
Roedores en el Masvernat.

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Ante ello, desde la institución sanitaria explicaron que, de manera habitual y conforme a los protocolos establecidos, se llevan adelante acciones permanentes de control sanitario dentro del establecimiento.

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Según detallaron, tras conocerse el episodio se procedió a realizar tareas de fumigación y desratización, enmarcadas dentro de los procedimientos preventivos, periódicos y de control de plagas que se desarrollan regularmente en el hospital.

Además, indicaron que fueron reforzadas las labores de monitoreo, saneamiento e higiene en distintos sectores del edificio, con el propósito de garantizar condiciones adecuadas de salubridad y seguridad para pacientes, trabajadores y visitantes.

Proyecto de diputado de Concordia

Al mismo tiempo, un proyecto de resolución presentado el martes en la Cámara de Diputados de Entre Ríos solicita al Gobierno provincial que ejecute de manera urgente un “Plan Integral de Prevención, Control, Desinfección y Erradicación de Roedor y potenciales focos de Hantavirus en todos los establecimientos sanitarios públicos del territorio provincial”. La iniciativa del diputado provincial Enrique Cresto, exige la intervención inmediata del Ministerio de Salud y de los organismos competentes en materia de vigilancia epidemiológica y ambiental.

En los fundamentos del pedido se destacó de forma categórica que “los hospitales y centros de salud son ámbitos que deben reunir condiciones óptimas de limpieza, bioseguridad y mantenimiento, tanto para proteger a pacientes como al personal sanitario y a toda la comunidad que concurre diariamente a dichos establecimientos”.

Hospital Masvernat Concordia roedores
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