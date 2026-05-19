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Marcelo Fuentes elogió a Marcelo Candia: "Se recibió de técnico profesional"

Marcelo Fuentes resaltó el gran desempeño que lleva adelante Marcelo Candia en la conducción técnica de Patronato.

19 de mayo 2026 · 13:51hs
Marcelo Fuentes elogió a Marcelo Candia: Se recibió de técnico profesional

Prensa Patronato

Marcelo Fuentes destacó el trabajo que viene realizando Marcelo Candia al frente de la dirección técnica de Patronato. En este punto consideró que oriundo de Feliciano “se recibió de técnico profesional” a partir del crecimiento futbolístico y anímico que evidenció el equipo en las últimas seis fechas del campeonato de la Primera Nacional.

“Nosotros interactuamos con muchos técnicos del fútbol local y siempre les digo que uno se recibe de técnico cuando sale de la zona de confort. Estando en tu zona de confort tenés más espalda por el afecto y porque te conocen, pero hay un paso previo que es muy importante”, explicó el DT que condujo a Patronato al histórico ascenso de 2010.

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En ese sentido, Fuentes valoró especialmente la identificación que observa entre el mensaje del entrenador y la respuesta del plantel dentro del campo de juego. “Cuando uno escucha declarar al jugador post partido y habla en consecuencia de lo que el técnico intenta hacer, ahí te das cuenta de que el grupo está convencido”, sostuvo.

Los elogios de Marcelo Fuentes a Marcelo Candia

Para el ex conductor rojinegro, Candia logró imprimirle una identidad clara al equipo. “Marcelo levantó el rendimiento de Patronato, veo jugadores convencidos de lo que pide, obtienen resultados y hay un positivismo dentro de la cancha. Incluso cuando el primer gol puede llegar de casualidad o en contra, eso no le quita méritos a lo que viene haciendo el equipo”, analizó.

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Además, remarcó que el actual DT supo trasladar su idea futbolística al plantel. “Si después del partido escuchás las declaraciones y encontrás un perfil que coincide con el pensamiento del entrenador, significa que el grupo entendió hacia dónde tiene que ir. Y eso hoy se nota en Patronato”, afirmó.

Fuentes también señaló que el próximo desafío en la carrera de Candia será sostener este crecimiento fuera de Paraná. “El gran paso para Marcelo, si sigue teniendo éxito, será dirigir fuera de su zona de confort. A mí me pasó algo parecido cuando dirigía Patronato porque sentía que estaba conduciendo mi propia casa”, comparó.

Por último, destacó la fortaleza emocional que genera el club para quienes trabajan dentro de la institución. “Patronato tiene algo especial. El entrenador siente el respaldo, el afecto y la identificación de la gente. Eso también potencia el trabajo cotidiano”, concluyó.

Marcelo Fuentes Marcelo Candia Patronato
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