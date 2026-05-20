La escritora e investigadora Noni Medel presentará su libro “El Federalismo Entrerriano” el viernes 29 de mayo a las 19 en la sede del Archivo General de Entre Ríos, ubicada en Alameda de la Federación 222 de Paraná. La actividad será libre y gratuita y contará con la invitación de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.
Presentarán el libro "El Federalismo Entrerriano", de Noni Medel
La publicación de Noni Medel analiza los grandes hechos nacionales y su impacto en el territorio entrerriano
“El Federalismo Entrerriano”: una obra que analiza el impacto de los hechos nacionales en la provincia
La publicación propone un recorrido por distintos momentos de la historia entrerriana y argentina, abordando las causas y consecuencias de hechos nacionales en el territorio provincial. El trabajo reconstruye episodios que van desde los tiempos coloniales, las invasiones inglesas y la Revolución de Mayo de 1810 hasta el asesinato de Justo José de Urquiza, primer presidente constitucional de la Confederación Argentina y gobernador de Entre Ríos.
Según se informó, el libro pone el foco en los protagonistas y acontecimientos que marcaron la construcción del federalismo entrerriano, analizando especialmente cómo esos procesos impactaron en la provincia. Además, la investigación dedica un apartado detallado a la vida, decisiones y trayectoria política y militar de Urquiza.
Noni Medel, oriunda de Diamante, cuenta con una extensa trayectoria vinculada a investigaciones históricas sobre la identidad y la vida entrerriana. “El Federalismo Entrerriano” representa su noveno libro publicado.