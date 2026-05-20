Presentarán el libro "El Federalismo Entrerriano", de Noni Medel

La publicación de Noni Medel analiza los grandes hechos nacionales y su impacto en el territorio entrerriano

La escritora e investigadora Noni Medel presentará su libro “El Federalismo Entrerriano” el viernes 29 de mayo a las 19 en la sede del Archivo General de Entre Ríos, ubicada en Alameda de la Federación 222 de Paraná. La actividad será libre y gratuita y contará con la invitación de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

“El Federalismo Entrerriano”: una obra que analiza el impacto de los hechos nacionales en la provincia

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La publicación propone un recorrido por distintos momentos de la historia entrerriana y argentina, abordando las causas y consecuencias de hechos nacionales en el territorio provincial. El trabajo reconstruye episodios que van desde los tiempos coloniales, las invasiones inglesas y la Revolución de Mayo de 1810 hasta el asesinato de Justo José de Urquiza, primer presidente constitucional de la Confederación Argentina y gobernador de Entre Ríos.

Según se informó, el libro pone el foco en los protagonistas y acontecimientos que marcaron la construcción del federalismo entrerriano, analizando especialmente cómo esos procesos impactaron en la provincia. Además, la investigación dedica un apartado detallado a la vida, decisiones y trayectoria política y militar de Urquiza.

Noni Medel, oriunda de Diamante, cuenta con una extensa trayectoria vinculada a investigaciones históricas sobre la identidad y la vida entrerriana. “El Federalismo Entrerriano” representa su noveno libro publicado.