Investigan las causas de la muerte de un enfermero en Paraná

La Justicia investiga la muerte de un enfermero de Paraná hallado sin vida en su casa, con jeringas y ampollas cerca.

La Justicia investiga las causas de la muerte de un enfermero de Paraná, quien fue hallado sin vida este martes en su vivienda. Según trascendió, el cuerpo estaba rodeado de restos de ampollas.

El hallazgo se produjo tras horas de incomunicación. Se supo que ayer debía presentarse a trabajar en el Hospital San Martín, pero no llegó. Cuando su familia fue a buscarlo, pero no logró respuestas. Luego llegó su hija y junto al hermano del hombre ingresaron a la casa. El trabajador de la sanidad fue encontrado sin vida en su cama.

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Investiga la fiscalía

En el caso intervino el fiscal Juan Manuel Pereyra, quien ya dispuso la intervención del Gabinete Completo de Policía Científica, Médico Policial. Además, los Bomberos Zapadores trasladaron el cuerpo a la Morgue de Oro Verde.

Una de las líneas más fuertes de la pesquisa tiene que ver con la posibilidad de la sobredosis. Y es que en el hogar se encontraron jeringas y medicamentos.