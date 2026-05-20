Uno Entre Rios | Policiales | Muerte

Investigan las causas de la muerte de un enfermero en Paraná

La Justicia investiga la muerte de un enfermero de Paraná hallado sin vida en su casa, con jeringas y ampollas cerca.

20 de mayo 2026 · 10:58hs
Investigan las causas de la muerte de un enfermero en Paraná

La Justicia investiga las causas de la muerte de un enfermero de Paraná, quien fue hallado sin vida este martes en su vivienda. Según trascendió, el cuerpo estaba rodeado de restos de ampollas.

El hallazgo se produjo tras horas de incomunicación. Se supo que ayer debía presentarse a trabajar en el Hospital San Martín, pero no llegó. Cuando su familia fue a buscarlo, pero no logró respuestas. Luego llegó su hija y junto al hermano del hombre ingresaron a la casa. El trabajador de la sanidad fue encontrado sin vida en su cama.

La Defensa de los policías imputados por la muerte de Ariel Goyeneche difundió nueva autopsia.

La Defensa de los policías imputados por la muerte de Ariel Goyeneche difundió nueva autopsia

Mocoretá: aclaran que la muerte de Fabiana Smitarello todavía está en investigación.

Mocoretá: aclaran que la muerte de Fabiana Smitarello todavía está en investigación

LEER MÁS: Estudiante de 14 años llevó una réplica de arma a una escuela de Concordia

Investiga la fiscalía

En el caso intervino el fiscal Juan Manuel Pereyra, quien ya dispuso la intervención del Gabinete Completo de Policía Científica, Médico Policial. Además, los Bomberos Zapadores trasladaron el cuerpo a la Morgue de Oro Verde.

Una de las líneas más fuertes de la pesquisa tiene que ver con la posibilidad de la sobredosis. Y es que en el hogar se encontraron jeringas y medicamentos.

Muerte enfermero Paraná
Noticias relacionadas
Conmoción en la NBA por la repentina muerte de Brandon Clarke

Conmoción en la NBA por la repentina muerte de Brandon Clarke

estudiante de 14 anos llevo una replica de arma a una escuela de concordia

Estudiante de 14 años llevó una réplica de arma a una escuela de Concordia

En la ruta 14, un camión atropelló a un operario entrerriano y se dio a la fuga. 

Ruta 14: un camión atropelló a un operario entrerriano y se dio a la fuga

El accidente ocurrió en la intersección de las calles Mendoza y Cervantes de Paraná.

Paraná: una mujer falleció luego de ser chocada por una moto

Ver comentarios

Lo último

Investigan las causas de la muerte de un enfermero en Paraná

Investigan las causas de la muerte de un enfermero en Paraná

Robaron placas del busto a Hipólito Yrigoyen y la UCR reclamó más protección del patrimonio

Robaron placas del busto a Hipólito Yrigoyen y la UCR reclamó más protección del patrimonio

Agmer convoca a un paro total de actividades en Entre Ríos para este jueves

Agmer convoca a un paro total de actividades en Entre Ríos para este jueves

Ultimo Momento
Investigan las causas de la muerte de un enfermero en Paraná

Investigan las causas de la muerte de un enfermero en Paraná

Robaron placas del busto a Hipólito Yrigoyen y la UCR reclamó más protección del patrimonio

Robaron placas del busto a Hipólito Yrigoyen y la UCR reclamó más protección del patrimonio

Agmer convoca a un paro total de actividades en Entre Ríos para este jueves

Agmer convoca a un paro total de actividades en Entre Ríos para este jueves

Dibu Martínez y Emiliano Buendía van por la Europa League

Dibu Martínez y Emiliano Buendía van por la Europa League

Estudiante de 14 años llevó una réplica de arma a una escuela de Concordia

Estudiante de 14 años llevó una réplica de arma a una escuela de Concordia

Policiales
Investigan las causas de la muerte de un enfermero en Paraná

Investigan las causas de la muerte de un enfermero en Paraná

Estudiante de 14 años llevó una réplica de arma a una escuela de Concordia

Estudiante de 14 años llevó una réplica de arma a una escuela de Concordia

Ruta 14: un camión atropelló a un operario entrerriano y se dio a la fuga

Ruta 14: un camión atropelló a un operario entrerriano y se dio a la fuga

La Defensa de los policías imputados por la muerte de Ariel Goyeneche difundió nueva autopsia

La Defensa de los policías imputados por la muerte de Ariel Goyeneche difundió nueva autopsia

Paraná: una mujer falleció luego de ser chocada por una moto

Paraná: una mujer falleció luego de ser chocada por una moto

Ovación
Dibu Martínez y Emiliano Buendía van por la Europa League

Dibu Martínez y Emiliano Buendía van por la Europa League

Con polémicas, Boca empató ante Cruzeiro y se jugará su clasificación ante la U Católica

Con polémicas, Boca empató ante Cruzeiro y se jugará su clasificación ante la U Católica

Platense cayó ante Santa Fe y se le escapó la clasificación anticipada

Platense cayó ante Santa Fe y se le escapó la clasificación anticipada

Rosario Central goleó a Universidad Central y se clasificó a los octavos

Rosario Central goleó a Universidad Central y se clasificó a los octavos

Copa Sudamericana: Deportivo Riestra y Barracas Central quedaron eliminados

Copa Sudamericana: Deportivo Riestra y Barracas Central quedaron eliminados

La provincia
Robaron placas del busto a Hipólito Yrigoyen y la UCR reclamó más protección del patrimonio

Robaron placas del busto a Hipólito Yrigoyen y la UCR reclamó más protección del patrimonio

Agmer convoca a un paro total de actividades en Entre Ríos para este jueves

Agmer convoca a un paro total de actividades en Entre Ríos para este jueves

Ante la crisis, crece la pesca de subsistencia en las costas del Paraná

Ante la crisis, crece la pesca de subsistencia en las costas del Paraná

Valle María propone una jornada de desconexión digital con senderismo, yoga y contacto con la naturaleza

Valle María propone una jornada de desconexión digital con senderismo, yoga y contacto con la naturaleza

El Gobierno seguirá el diálogo paritario con los docentes sin una audiencia de conciliación

El Gobierno seguirá el diálogo paritario con los docentes sin una audiencia de conciliación

Dejanos tu comentario