Uno Entre Rios | Ovación | Central

Rosario Central goleó a Universidad Central y se clasificó a los octavos

Rosario Central llegó a los 13 puntos en el Grupo H y obtuvo su boleto a la siguiente instancia con una fecha de antelación.

19 de mayo 2026 · 21:07hs
Central goleó en Rosario y es puntero.

Central goleó en Rosario y es puntero.

Rosario Central le ganó este martes por la noche 4-0 a Universidad Central de Venezuelay se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores. El Canalla, con un gol de Ángel Di María, llegó a los 13 puntos en el Grupo H y selló su boleto a la siguiente instancia con una fecha de antelación.

Lo que dejó el triunfo de Central

Los primeros momentos del partido fueron de estudio. El elenco venezolano se paró bien la mitad de la cancha, lo que le permitió frenar los embates del local. De hecho, el primer cuarto de hora no tuvo ocasiones de gol.

Fideo Di María titular en Rosario Central.

Racing visita a Rosario Central por el pase a la semifinal

Fideo Di María titular en Rosario Central.

Rosario Central e Independiente se ven las caras en el Gigante

A los 21 minutos, Alejo Véliz abrió el marcador. Luego de una chilena de Gastón Ávila que se estrelló en el palo, el delantero capturó el rebote y puso el 1-0. En el festejo, el goleador se emocionó y se le pudo ver lágrimas en los ojos, ya que saltó al Gigante de Arroyito por última vez, puesto que se marchará al Bahía de Brasil.

A los 31 minutos, luego de una serie de rebotes, el balón quedó en poder de Jovanny Bolívar, que definió para vencer la resistencia de Jeremías Ledesma. Sin embargo, el empate no se consumó, ya que el delantero se encontraba en fuera de juego. Al margen de eso, el juez Flávio de Souza revisó la jugada en la cabina VAR por una posible mano de Agustín Sández dentro del área, la cual fue desestimada.

A poco del final de la primera etapa, el Canalla amplió la ventaja. Julián Fernández improvisó una rabona para asistir a Vicente Pizarro, que remató de primera y estableció el 2-0.

En tiempo agregado, Ángel Di María se perdió el tercero. El Fideo quiso definir por arriba de la humanidad del arquero Giancarlo Schiavone, pero le erró al arco. Enzo Copetti quiso corregir la trayectoria cuando se tiró al piso antes de que el balón abandone la cancha, aunque falló en su intento.

En el inicio del complemento, el elenco rosarino continuó con el control del juego. De hecho, tuvo varias aproximaciones para ampliar la ventaja, aunque le faltó precisión en los metros finales.

A los 70 minutos de juego, llegó el 3-0. Giovanni Cantizano se metió dentro del área a pura habilidad y dejó de cara al gol a Di María. El campeón del mundo solo tuvo que empujar la pelota para marcar se segundo tanto en el certamen.

A poco del final, Marco Ruben, el histórico goleador de Central, puso el 4-0. El delantero, que volvió este año del retiro, concretó su gol número 107 con la camiseta del Canalla. Luego de eso, el conjunto venezolano descontaba por medio de Juan Camilo Zapata, pero la jugada fue anulada por una mano en el inicio.

Lo que queda

En la próxima fecha de la Copa Libertadores, la última de la fase de grupos, Central visitará a Independiente del Valle, el miércoles 27 de mayo desde las 19. En el mismo día y horario, Universidad Central chocará con Libertad de Paraguay.

Central Universidad
Noticias relacionadas
Deportivo Riestra y Barracas Central quedaron eliminados de la Copa Sudamericana.

Copa Sudamericana: Deportivo Riestra y Barracas Central quedaron eliminados

Chelsea denunciaría a Manchester City por Maresca.

¿Chelsea le iniciará un juicio al Manchester City?

El Rally Entrerriano va por la continuidad del certamen a la Histórica.

El Rally Entrerriano continuará en Concepción del Uruguay

La ilusión de Colapinto de cara al GP de la Fórmula 1 en Canadá: Es una buena dosis de adrenalina

La ilusión de Colapinto de cara al GP de la Fórmula 1 en Canadá: "Es una buena dosis de adrenalina"

Ver comentarios

Lo último

Copa Sudamericana: Deportivo Riestra y Barracas Central quedaron eliminados

Copa Sudamericana: Deportivo Riestra y Barracas Central quedaron eliminados

Rosario Central goleó a Universidad Central y se clasificó a los octavos

Rosario Central goleó a Universidad Central y se clasificó a los octavos

¿Chelsea le iniciará un juicio al Manchester City?

¿Chelsea le iniciará un juicio al Manchester City?

Ultimo Momento
Copa Sudamericana: Deportivo Riestra y Barracas Central quedaron eliminados

Copa Sudamericana: Deportivo Riestra y Barracas Central quedaron eliminados

Rosario Central goleó a Universidad Central y se clasificó a los octavos

Rosario Central goleó a Universidad Central y se clasificó a los octavos

¿Chelsea le iniciará un juicio al Manchester City?

¿Chelsea le iniciará un juicio al Manchester City?

Abigeato: desde la FAA solicitaron mayor celeridad a la Justicia

Abigeato: desde la FAA solicitaron mayor celeridad a la Justicia

Hidrovía: la empresa belga Jan De Nul quedó mejor posicionada para la privatización del río Paraná

Hidrovía: la empresa belga Jan De Nul quedó mejor posicionada para la privatización del río Paraná

Policiales
La Defensa de los policías imputados por la muerte de Ariel Goyeneche difundió nueva autopsia

La Defensa de los policías imputados por la muerte de Ariel Goyeneche difundió nueva autopsia

Paraná: una mujer falleció luego de ser chocada por una moto

Paraná: una mujer falleció luego de ser chocada por una moto

San Benito: investigan las circunstancias del ataque a balazos a un joven

San Benito: investigan las circunstancias del ataque a balazos a un joven

Exsecretaria hundió a Airaldi en el juicio por narcotráfico: Está loco, no puede salir de la cárcel

Exsecretaria hundió a Airaldi en el juicio por narcotráfico: "Está loco, no puede salir de la cárcel"

Juicio por narcotráfico: Leonardo Airaldi amplía su indagatoria

Juicio por narcotráfico: Leonardo Airaldi amplía su indagatoria

Ovación
Rosario Central goleó a Universidad Central y se clasificó a los octavos

Rosario Central goleó a Universidad Central y se clasificó a los octavos

Copa Sudamericana: Deportivo Riestra y Barracas Central quedaron eliminados

Copa Sudamericana: Deportivo Riestra y Barracas Central quedaron eliminados

La ilusión de Colapinto de cara al GP de la Fórmula 1 en Canadá: Es una buena dosis de adrenalina

La ilusión de Colapinto de cara al GP de la Fórmula 1 en Canadá: "Es una buena dosis de adrenalina"

Golazo de Enzo Fernández en la victoria de Chelsea sobre Tottenham

Golazo de Enzo Fernández en la victoria de Chelsea sobre Tottenham

El Rally Entrerriano continuará en Concepción del Uruguay

El Rally Entrerriano continuará en Concepción del Uruguay

La provincia
Abigeato: desde la FAA solicitaron mayor celeridad a la Justicia

Abigeato: desde la FAA solicitaron mayor celeridad a la Justicia

El FICER comenzó sus actividades previas con talleres en escuelas

El FICER comenzó sus actividades previas con talleres en escuelas

Trabajos de enlaces para optimizar el servicio de agua potable

Trabajos de enlaces para optimizar el servicio de agua potable

Tur pour la Magie: una propuesta de encantamientos y humor en Paraná

"Tur pour la Magie": una propuesta de encantamientos y humor en Paraná

Falleció el reconocido abogado penalista Julio Federik

Falleció el reconocido abogado penalista Julio Federik

Dejanos tu comentario