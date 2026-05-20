Robaron placas del busto a Hipólito Yrigoyen y la UCR reclamó más protección del patrimonio

Robaron placas conmemorativas de Hipólito Yrigoyen en Concepción del Uruguay. El radicalismo exigió por mayor protección del patrimonio histórico.

Las placas conmemorativas dedicadas al expresidente Hipólito Yrigoyen fueron robadas en Concepción del Uruguay. El hecho que generó el repudio de la UCR local y preocupación por el resguardo del patrimonio histórico y simbólico local.

La situación fue dada a conocer por el Comité de la Unión Cívica Radical, desde donde manifestaron su “absoluto repudio” al acto vandálico. A través de un comunicado difundido en Facebook, señalaron que la desaparición de las placas “no solo representa una pérdida material, sino también una afrenta a la memoria histórica de nuestra comunidad y a los símbolos que reflejan la trayectoria democrática, los valores y la identidad política que han forjado nuestra historia”.

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Reclaman más protección a los monumentos

Desde el espacio partidario reclamaron además que las autoridades avancen “con urgencia” en la investigación para determinar lo sucedido, identificar a los responsables y recuperar o reponer los elementos sustraídos.

En el mismo pronunciamiento, el Comité también pidió reforzar las medidas de protección de monumentos, placas y espacios públicos vinculados al patrimonio histórico y cultural, con el objetivo de evitar nuevos hechos de vandalismo.