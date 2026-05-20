Las placas conmemorativas dedicadas al expresidente Hipólito Yrigoyen fueron robadas en Concepción del Uruguay. El hecho que generó el repudio de la UCR local y preocupación por el resguardo del patrimonio histórico y simbólico local.
Robaron placas del busto a Hipólito Yrigoyen y la UCR reclamó más protección del patrimonio
Robaron placas conmemorativas de Hipólito Yrigoyen en Concepción del Uruguay. El radicalismo exigió por mayor protección del patrimonio histórico.
La situación fue dada a conocer por el Comité de la Unión Cívica Radical, desde donde manifestaron su “absoluto repudio” al acto vandálico. A través de un comunicado difundido en Facebook, señalaron que la desaparición de las placas “no solo representa una pérdida material, sino también una afrenta a la memoria histórica de nuestra comunidad y a los símbolos que reflejan la trayectoria democrática, los valores y la identidad política que han forjado nuestra historia”.
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Reclaman más protección a los monumentos
Desde el espacio partidario reclamaron además que las autoridades avancen “con urgencia” en la investigación para determinar lo sucedido, identificar a los responsables y recuperar o reponer los elementos sustraídos.
En el mismo pronunciamiento, el Comité también pidió reforzar las medidas de protección de monumentos, placas y espacios públicos vinculados al patrimonio histórico y cultural, con el objetivo de evitar nuevos hechos de vandalismo.