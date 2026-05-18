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Franco Soldano: "Se ve un Patronato sólido y solidario"

El delantero Franco Soldano resaltó las virtudes de Patronato en la temporada 2026 de la Primera Nacional.

18 de mayo 2026 · 18:17hs
Franco Soldano: Se ve un Patronato sólido y solidario

Prensa Patronato

Franco Soldano destacó el crecimiento colectivo de Patronato luego de la victoria 2 a 0 frente a Chacarita Juniors en el estadio Grella. El delantero habló de la madurez del equipo, del respaldo de la gente y de la identidad que comienza a consolidar el conjunto dirigido por Marcelo Candia.

“Fue una victoria que fuimos construyendo de menos a más y la fuimos justificando a medida que iba pasando el partido”, analizó el atacante, quien además comparó el encuentro con el triunfo ante Nueva Chicago. “Tuvo bastante similitudes con ese partido, con la diferencia de que aquella vez el gol de ellos hizo que termináramos sufriendo. En esta categoría terminar un partido con la tranquilidad que terminamos hoy (por el domingo) no es fácil y habla de la madurez del equipo”, sostuvo, en declaraciones a La Fiesta del Fútbol.

Venta de entradas para el partido en el Kempes.

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Patronato: de los silbidos a los aplausos

El atacante cordobés también hizo referencia al cambio que experimentó Patronato desde el inicio del campeonato, cuando el equipo era cuestionado, hasta el presente, donde se retiró ovacionado por tercera presentación consecutiva en el estadio Grella. “Cuando uno habla de procesos parece que habla por hablar, pero forma parte del fútbol. Éramos muchos jugadores nuevos que nos teníamos que ir conociendo y el entrenador también tenía que conocernos”, expresó.

Patronato derrotó a Chacarita en el estadio Grella y sigue subiendo en las posiciones

En ese sentido, explicó que la mejora se fue construyendo con el correr de los partidos y que los buenos resultados potenciaron la confianza colectiva. “Hoy se ve un Patronato sólido, con solidaridad y compañerismo. Tanto los once que arrancan como los que entran o los que quedan afuera empujan para el mismo lado. Hay una competencia sana y juega el que está mejor, eso hace que el nivel individual y grupal siga creciendo”, remarcó.

Franco Soldano resaltó el compromiso de todo el plantel

El delantero también valoró el compromiso del plantel en un torneo tan exigente como la Primera Nacional. “No nos guardamos nada, entregamos todo. Cuando los resultados no acompañan parece que no alcanza y ahora, en esta buena racha, también tenemos que mantener los pies sobre la tierra. Esto es largo, hay que ir paso a paso y seguir siendo un equipo incómodo para cualquier rival”, afirmó.

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Además, Soldano destacó una de las principales virtudes del conjunto dirigido por Marcelo Candia: la variedad de recursos ofensivos y la capacidad de encontrar goles en distintos futbolistas. “La versatilidad del equipo hace que no dependamos solamente del 9 para convertir. Que encuentre gol Maxi (Rueda), Salas o Brandon (Cortés) es una virtud. A Valen (Pereyra) todavía le falta el gol, pero está siempre en búsqueda. Eso genera mucha incomodidad en los rivales”, explicó.

Pese al gran presente, Soldano dejó en claro que el equipo todavía no alcanzó su techo futbolístico. “Tenemos mucho camino por recorrer y todavía estamos lejos de las posiciones donde queremos pelear. Pero estamos en ese camino”, aseguró.

Por último, ponderó la actuación del Rojinegro frente a un rival que llegaba en crecimiento desde la llegada de su nuevo entrenador. “Chacarita venía sumando muchos puntos y aun así terminamos el partido con mucha comodidad. Eso también habla de nosotros, porque en el minuto 90 el equipo seguía corriendo y manteniendo la intensidad. Ese tiene que ser nuestro ADN”, concluyó.

Franco Soldano Patronato Chacarita Primera Nacional
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