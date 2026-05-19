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Se abren las semifinales de la Copa Túnel Subfluvial

Por la ida de las semifinales de la Copa Túnel Subfluvial, el martes jugarán Unión-Atlético Paraná y el miércoles se medirán UNL-Patronato.

19 de mayo 2026 · 18:38hs
En la penúltima instancia de la Copa Túnel Subfluvial Atlético Paraná se enfrentará con un peso Pesado de la región

@darii.phh

En la penúltima instancia de la Copa Túnel Subfluvial Atlético Paraná se enfrentará con un peso Pesado de la región, Unión de Santa Fe.

Se disputarán los partidos de ida de las series semifinales de la Copa Túnel Subfluvial, certamen que organizan de manera conjunta la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) y la Liga Santafesina de Fútbol (LSF). Serán dos representantes de cada orilla los protagonistas de los cruces.

Este martes, a partir de las 20, habrá un duelo de equipos Rojiblancos en la cancha de Ciclón Racing, donde Unión hará como local ante Atlético Paraná.

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El otro partido será este miércoles, desde las 21, en la cancha del Independiente de Colonia San José, donde el equipo de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) será anfitrión del campeón vigente, Patronato.

La Liga Paranaense se moderniza

La LPF continúa avanzando en la modernización de sus plataformas digitales y desde esta semana comenzó a implementarse un nuevo sistema de seguimiento de estadísticas a través de su sitio oficial.

Ingresando a Estadísticas en Vivo – Liga Paranaense de Fútbol, los clubes, jugadores, entrenadores y simpatizantes podrán acceder a información actualizada al instante sobre el desarrollo de las distintas competencias organizadas por la Liga.

El nuevo espacio permitirá consultar resultados, tablas de posiciones, goleadores, estadísticas de partidos y diferentes datos vinculados a cada torneo, brindando una experiencia más dinámica y completa para todos los seguidores del fútbol local.

Luego de la primera experiencia realizada este fin de semana con la cobertura de la Primera División, progresivamente se irán incorporando y actualizando las estadísticas correspondientes a:

Juveniles

Sub 20

Primera División Masculina

Primera División Femenina

Toda la información será cargada y actualizada en base a los informes oficiales presentados por las ternas arbitrales a través del sistema COMET, garantizando así mayor precisión y seguimiento de cada competencia.

De esta manera, la Liga Paranaense continúa fortaleciendo su presencia digital y ofreciendo nuevas herramientas de información para acompañar el crecimiento y la difusión del fútbol de la región.

Copa Túnel Subfluvial Atlético Paraná Patronato Liga Paranaense
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