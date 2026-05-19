Uno Entre Rios | Policiales | Ruta 14

Ruta 14: un camión atropelló a un operario entrerriano y se dio a la fuga

La víctima, de Gualeguay, sufrió fracturas graves mientras trabajaba en la ruta 14. El chofer del vehículo de nacionalidad brasileña fue demorado.

19 de mayo 2026 · 22:32hs
En la ruta 14

En la ruta 14, un camión atropelló a un operario entrerriano y se dio a la fuga. 

Un operario que trabajaba en el kilómetro 398 de la ruta nacional 14, fue atropellado este martes por un camión que dio a la fuga tras el siniestro vial.

LEER MÁS: Accidente en la Autovía 14: un vehículo impactó con un caballo y provocó un choque en cadena

El hecho en el ruta 14

La Comisaría de Colonia Libertad intervino en colaboración con la Fiscalía en turno, tras el hecho que involucró a un operario que realizaba tareas de bacheo sobre la calzada asfáltica. El hombre fue embestido por un camión de gran porte que continuó su marcha inmediatamente después del impacto, según detallaron.

Un nuevo operativo termina desarticular una maniobra irregular sobre la ruta 14.

En ruta 14 detectaron contrabando de celulares por 80 millones de pesos

La Defensa de los policías imputados por la muerte de Ariel Goyeneche difundió nueva autopsia.

La Defensa de los policías imputados por la muerte de Ariel Goyeneche difundió nueva autopsia

Tras el abandono de persona, un operativo cerrojo coordinado por el personal de la Gendarmería Nacional permitió interceptar al camión fugado en el kilómetro 390 de la misma autovía. En ese lugar se procedió a la demora preventiva de su chofer, quien posteriormente fue identificado como un ciudadano de nacionalidad brasileña.

La víctima del atropello fue identificada como F.S.D. un trabajador oriundo de la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos y luego de ser llevada al hospital, los médicos determinaron que presenta lesiones de carácter grave, con fracturas en ambas extremidades inferiores, señala Tal Cual Chajarí.

En el escenario del incidente trabajaron los peritos especializados para realizar las tareas de rigor correspondientes. La Fiscalía de Monte Caseros tomó intervención inmediata en el caso y dictó las directivas expresas junto a las diligencias legales que ya se están ejecutando para lograr el total esclarecimiento del hecho.

Ruta 14 Camión Operario Entrerriano
Noticias relacionadas
El accidente ocurrió en la intersección de las calles Mendoza y Cervantes de Paraná.

Paraná: una mujer falleció luego de ser chocada por una moto

San Benito: investigan las circunstancias del ataque a balazos a un joven

San Benito: investigan las circunstancias del ataque a balazos a un joven

exsecretaria hundio a airaldi en el juicio por narcotrafico: esta loco, no puede salir de la carcel

Exsecretaria hundió a Airaldi en el juicio por narcotráfico: "Está loco, no puede salir de la cárcel"

juicio por narcotrafico: leonardo airaldi amplia su indagatoria

Juicio por narcotráfico: Leonardo Airaldi amplía su indagatoria

Ver comentarios

Lo último

Platense cayó ante Santa Fe y se le escapó la clasificación anticipada

Platense cayó ante Santa Fe y se le escapó la clasificación anticipada

El Banco Central sumó este martes 144 millones de dólares

El Banco Central sumó este martes 144 millones de dólares

Valle María propone una jornada de desconexión digital con senderismo, yoga y contacto con la naturaleza

Valle María propone una jornada de desconexión digital con senderismo, yoga y contacto con la naturaleza

Ultimo Momento
Platense cayó ante Santa Fe y se le escapó la clasificación anticipada

Platense cayó ante Santa Fe y se le escapó la clasificación anticipada

El Banco Central sumó este martes 144 millones de dólares

El Banco Central sumó este martes 144 millones de dólares

Valle María propone una jornada de desconexión digital con senderismo, yoga y contacto con la naturaleza

Valle María propone una jornada de desconexión digital con senderismo, yoga y contacto con la naturaleza

Ruta 14: un camión atropelló a un operario entrerriano y se dio a la fuga

Ruta 14: un camión atropelló a un operario entrerriano y se dio a la fuga

Javier Milei afirmó que se eliminó el 95% del cepo cambiario

Javier Milei afirmó que se eliminó el 95% del cepo cambiario

Policiales
Ruta 14: un camión atropelló a un operario entrerriano y se dio a la fuga

Ruta 14: un camión atropelló a un operario entrerriano y se dio a la fuga

La Defensa de los policías imputados por la muerte de Ariel Goyeneche difundió nueva autopsia

La Defensa de los policías imputados por la muerte de Ariel Goyeneche difundió nueva autopsia

Paraná: una mujer falleció luego de ser chocada por una moto

Paraná: una mujer falleció luego de ser chocada por una moto

San Benito: investigan las circunstancias del ataque a balazos a un joven

San Benito: investigan las circunstancias del ataque a balazos a un joven

Exsecretaria hundió a Airaldi en el juicio por narcotráfico: Está loco, no puede salir de la cárcel

Exsecretaria hundió a Airaldi en el juicio por narcotráfico: "Está loco, no puede salir de la cárcel"

Ovación
Con polémicas, Boca empató ante Cruzeiro y se jugará su clasificación ante la U Católica

Con polémicas, Boca empató ante Cruzeiro y se jugará su clasificación ante la U Católica

Platense cayó ante Santa Fe y se le escapó la clasificación anticipada

Platense cayó ante Santa Fe y se le escapó la clasificación anticipada

Rosario Central goleó a Universidad Central y se clasificó a los octavos

Rosario Central goleó a Universidad Central y se clasificó a los octavos

Copa Sudamericana: Deportivo Riestra y Barracas Central quedaron eliminados

Copa Sudamericana: Deportivo Riestra y Barracas Central quedaron eliminados

La ilusión de Colapinto de cara al GP de la Fórmula 1 en Canadá: Es una buena dosis de adrenalina

La ilusión de Colapinto de cara al GP de la Fórmula 1 en Canadá: "Es una buena dosis de adrenalina"

La provincia
Valle María propone una jornada de desconexión digital con senderismo, yoga y contacto con la naturaleza

Valle María propone una jornada de desconexión digital con senderismo, yoga y contacto con la naturaleza

El Gobierno seguirá el diálogo paritario con los docentes sin una audiencia de conciliación

El Gobierno seguirá el diálogo paritario con los docentes sin una audiencia de conciliación

La Municipalidad de Paraná refuerza la asistencia a personas en situación de calle

La Municipalidad de Paraná refuerza la asistencia a personas en situación de calle

Abigeato: desde la FAA solicitaron mayor celeridad a la Justicia

Abigeato: desde la FAA solicitaron mayor celeridad a la Justicia

El FICER comenzó sus actividades previas con talleres en escuelas

El FICER comenzó sus actividades previas con talleres en escuelas

Dejanos tu comentario