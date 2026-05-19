La víctima, de Gualeguay, sufrió fracturas graves mientras trabajaba en la ruta 14. El chofer del vehículo de nacionalidad brasileña fue demorado.

En la ruta 14, un camión atropelló a un operario entrerriano y se dio a la fuga.

Un operario que trabajaba en el kilómetro 398 de la ruta nacional 14, fue atropellado este martes por un camión que dio a la fuga tras el siniestro vial.

La Comisaría de Colonia Libertad intervino en colaboración con la Fiscalía en turno, tras el hecho que involucró a un operario que realizaba tareas de bacheo sobre la calzada asfáltica. El hombre fue embestido por un camión de gran porte que continuó su marcha inmediatamente después del impacto, según detallaron.

Tras el abandono de persona, un operativo cerrojo coordinado por el personal de la Gendarmería Nacional permitió interceptar al camión fugado en el kilómetro 390 de la misma autovía. En ese lugar se procedió a la demora preventiva de su chofer, quien posteriormente fue identificado como un ciudadano de nacionalidad brasileña.

La víctima del atropello fue identificada como F.S.D. un trabajador oriundo de la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos y luego de ser llevada al hospital, los médicos determinaron que presenta lesiones de carácter grave, con fracturas en ambas extremidades inferiores, señala Tal Cual Chajarí.

En el escenario del incidente trabajaron los peritos especializados para realizar las tareas de rigor correspondientes. La Fiscalía de Monte Caseros tomó intervención inmediata en el caso y dictó las directivas expresas junto a las diligencias legales que ya se están ejecutando para lograr el total esclarecimiento del hecho.