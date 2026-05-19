Con polémicas, Boca empató ante Cruzeiro y se jugará su clasificación ante la U Católica

Boca lo ganaba desde temprano con un tanto de Merentiel, pero la defensa se durmió y los brasileños marcaron el 1-1. Le anularon un gol y la gente estalló.

Boca Juniors igualó este martes por la noche 1-1 frente a Cruzeiro en una Bombonera colmada y quedó obligado a ganar en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a los octavos de final.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda había comenzado mejor y logró abrir el marcador a los 15 minutos del primer tiempo gracias a Miguel Merentiel, quien empujó a la red un centro preciso de Leandro Paredes. El conjunto xeneize dominó gran parte de la etapa inicial y generó varias situaciones claras, aunque se encontró repetidamente con las grandes respuestas del arquero Otávio.

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En el complemento, el elenco brasileño reaccionó rápidamente y alcanzó la igualdad a los 53 minutos con un potente remate cruzado de Fagner que venció a Leandro Brey. A partir de allí, el encuentro ganó intensidad y dramatismo.

Boca tuvo oportunidades claras para volver a ponerse en ventaja. Belmonte estrelló un remate en el travesaño, Paredes estuvo cerca con un exquisito tiro libre y el ingresado Exequiel Zeballos también inquietó a la defensa visitante. Además, Cruzeiro se quedó con diez jugadores tras la expulsión de Gerson, sancionada luego de la intervención del VAR por una dura infracción sobre Paredes.

Sobre el cierre, Merentiel había convertido el supuesto 2-1 para desatar el festejo en La Bombonera, pero el árbitro Jesús Valenzuela anuló el tanto tras revisar una mano previa de Milton Delgado en el inicio de la jugada.

En los minutos finales, Boca empujó con más ímpetu que claridad y tuvo la última chance en los pies de Tomás Aranda, cuyo remate se fue por encima del travesaño. El empate dejó sabor amargo en el conjunto argentino, que ahora deberá vencer a Universidad Católica en la última jornada y esperar otros resultados para asegurar su clasificación a la próxima instancia.

Minuto a minuto

¡FINAL DEL PARTIDO!

101 MINUTOS: ¡ARANDA TUVO LA ÚLTIMA!

El mediocampista ofensivo ejecutó un disparo desde la medialuna que se marchó por arriba del travesaño. Todos los jugadores de Boca Juniors reclamaron una mano de Lucas Romero en el área, pero el árbitro Jesús Valenzuela no la sancionó.

92 MINUTOS: ¡GOL ANULADO A BOCA JUNIORS!

Valenzuela invalidó el tanto a instancias del VAR por una mano de inmediatez de Milton Delgado previa a la definición de Miguel Merentiel.

¡Adicionaron nueve minutos!

88 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Miguel Merentiel marcó el 2-1 para desempatar un partido complejo en la Bombonera.

86 MINUTOS: ¡BREY SALVÓ A BOCA JUNIORS!

El arquero contuvo un avance de Neiser Villarreal en el área.

85 minutos: segundo cambio en Boca Juniors

Ángel Romero por Milton Giménez.

79 MINUTOS: ¡OTRA VEZ OTÁVIO!

El arquero de Cruzeiro reapareció con una nueva atajada para rechazar un tiro a distancia de Aranda al tiro de esquina.

77 minutos: el Changuito Zeballos volvió a advertir

El segundo intento del extremo finalizó con un cabezazo cruzado que se perdió cerca del palo derecho.

72 minutos: entró el Changuito y ya tuvo la suya Exequiel Zeballo

69 MINUTOS: ¡BOCA SE ACERCÓ AL SEGUNDO GOL!

La zurda de Paredes casi frota la lámpara con una deliciosa pegada en un tiro libre, pero la trayectoria del balón se marchó a escasos milímetros del caño izquierdo de Otávio.

67 MINUTOS: ¡GERSON, EXPULSADO!

Al hombre de Cruzeiro le mostraron la tarjeta roja a instancias del VAR por su falta a Leandro Paredes.

65 MINUTOS: ¡LA TUVO BOCA Y PAREDES PRENDIÓ LAS ALARMAS!

El anfitrión volvió a provocar una nueva atajada de Otávio y, en la continuidad de la acción, el volante central quedó tendido en el césped por una entrada violenta de Gerson, quien impactó los tapones de su botín izquierdo sobre la rodilla del mediocampista.

62 MINUTOS: ¡BOCA, AL BORDE DE LA CORNISA!

Matheus Pereira desbordó sobre el costado izquierdo y lanzó un pase rasante para la definición de primera de Christian, que se marchó al lado del palo izquierdo de Brey.

61 MINUTOS: ¡BELMONTE ESTRELLÓ UNA PELOTA EN EL TRAVESAÑO!

El volante central aprovechó un balón que quedó suelto en el área y resolvió con una definición por encima del arquero Otávio, pero el parante superior le negó el gol a Boca Juniors.

57 MINUTOS: ¡LLAMADO DEL VAR Y GOL CONFIRMADO!

Ángel Arteaga lo invitó al árbitro Jesús Valenzuela a revisar la acción por una posible mano de otro jugador de Cruzeiro en la previa a la definición de Fagner, pero el juez principal mantuvo su decisión porque no la consideró de inmediatez a la jugada.

53 MINUTOS: ¡GOL DE CRUZEIRO!

Boca Juniors dejó crecer a La Raposa en el inicio del complemento y lo sufrió en su propio arco con un derechazo cruzado de Fagner que venció las manos de Leandro Brey.

47 minutos: primer amonestado del partido

El defensor de Cruzeiro, Fagner, se llevó la cartulina por una infracción a destiempo sobre Tomás Aranda.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

53 MINUTOS: ¡GOL DE CRUZEIRO!

Boca Juniors dejó crecer a La Raposa en el inicio del complemento y lo sufrió en su propio arco con un derechazo cruzado de Fagner que venció las manos de Leandro Brey.

47 minutos: primer amonestado del partido

El defensor de Cruzeiro, Fagner, se llevó la cartulina por una infracción a destiempo sobre Tomás Aranda.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

47 minutos: el local tuvo la última jugada de riesgo de la etapa

Milton Delgado probó un derechazo a distancia que fue despejado por Otávio.

40 minutos: Boca Juniors recuperó el dominio en el cierre

Los dirigidos por Claudio Úbeda defienden la ventaja con la tenencia de la pelota.

30 minutos: excelente intervención de Brey

El arquero de Boca Juniors achicó a tiempo para taparle el remate a Kaio Jorge.

28 minutos: la pausa de hidratación aquietó las acciones

Boca Juniors intenta recuperar el dominio después de que se haya frenado el juego de manera obligatoria.

18 minutos: Aranda intentó su revancha

El juvenil ensayó un remate de primera que se fue a centímetros del palo izquierdo de Otávio.

15 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Miguel Merentiel empujó la pelota a la red tras un centro cerrado de Leandro Paredes y convirtió el 1-0 en la Bombonera.

12 MINUTOS: ¡DESCOMUNAL DOBLE ATAJADA DE OTÁVIO!

El guardameta de La Raposa despejó el tiro cruzado de Tomás Aranda y, en el rebote, volvió a aparecer para mandar el derechazo de Milton Giménez al tiro de esquina.

9 minutos: respondió Cruzeiro

Christian se animó con un disparo frontal desde afuera del área que se perdió por encima del travesaño.

6 MINUTOS: ¡SEGUNDA TAPADA DE OTÁVIO!

El arquero le negó el gol otra vez a Merentiel.

50 segundos: Boca quiso sorprender de arranque

Otávio rechazó un derechazo de Miguel Merentiel al córner.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

La formación de Boca vs. Cruzeiro, por la Copa Libertadores

Leandro Brey; Malcom Braida; Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

El 11 de Cruzeiro vs. Boca, por la Copa Libertadores

Otávio; Fágner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesús, Kaiki; Gerson, Lucas Romero; Bruno Rodrigues, Matheus Pereira; Christian y Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.