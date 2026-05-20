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Agmer convoca a un paro total de actividades en Entre Ríos para este jueves

Agmer anunció una medida de fuerza para este jueves ante el "profundo endeudamiento" de los trabajadores y la falta de respuestas del gobierno frente a la inflación

20 de mayo 2026 · 10:18hs
Agmer convoca a un paro total de actividades en Entre Ríos para este jueves

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) anunció un paro general de actividades para este jueves 21 de mayo. La medida de fuerza, impulsada por la Comisión Directiva Central, busca visibilizar el reclamo docente ante lo que consideran una falta de respuesta del gobierno provincial de Rogelio Frigerio frente a la crisis económica que atraviesa el sector.

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Reclamo salarial y condiciones de vida

Desde el gremio destacaron que la docencia entrerriana sufre las consecuencias de un contexto de "empobrecimiento generalizado" y un deterioro progresivo de sus condiciones de vida. El sindicato exige una recomposición salarial urgente que garantice un salario digno e incrementos reales que permitan a los trabajadores superar la línea de la pobreza y enfrentar la inflación actual. Según manifestaron, muchos docentes se encuentran en una situación de profundo endeudamiento solo para cubrir sus necesidades básicas.

Defensa del sistema previsional

Un punto crítico de la protesta es la defensa de la Ley 8732 y la oposición firme a cualquier intento de reforma jubilatoria. AGMER advirtió que los anuncios oficiales sobre un posible proyecto de ley representan un ataque a derechos elementales y un nuevo ajuste que afectará tanto a los jubilados actuales como a los trabajadores activos en su futura jubilación.

Críticas a la gestión provincial La conducción central de AGMER señaló que los funcionarios del gobierno "no entienden la gravedad de la situación social y económica" que atraviesan los habitantes de la provincia. Por este motivo, convocan a toda la docencia a sumarse a la jornada de paro en defensa de sus condiciones laborales y de su sistema previsional

Agmer paro Entre Ríos jueves Gobierno
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