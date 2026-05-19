La noche en la que Patronato ingresó al profesionalismo

El 19 de mayo de 2010 Patronato ascendió a la Primera Nacional al derrotar 2 a 0 a Santamarina de Tandil en un colmado estadio Grella.

El 19 de mayo de 2010 Patronato edificó una de las victorias más celebradas al vencer 2 a 0 a Santamarina de Tandil en un estadio Grella desbordado por la pasión de más de 20 mil hinchas. Aquella victoria no solo significó un título: representó el ansiado ascenso a la Primera B Nacional y el desembarco en el profesionalismo.

El representante entrerriano había dado el primer golpe en Tandil, donde se impuso 2 a 1 en el encuentro de ida. Pero la verdadera explosión llegó en Paraná. Desde temprano, barrio Villa Sarmiento se vistió de rojo y negro para acompañar a un equipo que estaba a 90 minutos de cumplir el sueño de generaciones enteras.

Con personalidad, carácter y el empuje de su gente, el conjunto dirigido por Marcelo Fuentes salió decidido a escribir la página más importante de su recorrido futbolístico. Y encontró en Diego Jara al héroe perfecto para una jornada inolvidable. El delantero marcó a los 30 minutos el gol que empezó a desatar la fiesta y, ya en el complemento, a los 77, sentenció la historia con el segundo tanto que hizo temblar al Grella y emocionó hasta las lágrimas a miles de hinchas.

Patronato festejos ascenso Primera Nacional UNO / Archivo

Santamarina, superado por el contexto y por el juego del Rojinegro, terminó con nueve futbolistas por las expulsiones de Diego Barrio Suárez y Darío Vichacha González. Pero nada podía opacar la celebración patronense. El pitazo final encontró abrazos interminables, banderas al viento y un estadio entero rendido ante un plantel que se ganó un lugar eterno en la memoria del club.

La alineación de Patronato que salto al profesionalismo

Aquella tarde histórica, Patronato formó con Sebastián Bértoli; Gabriel Graciani, Walter Andrade, Víctor Soto y Lucas Márquez; Emanuel Urresti, Leonardo Ferrero, Mariano Echagüe y Fabián Espínola; Diego Leclercq y Diego Jara. Luego ingresaron Cristian Díaz, Augusto Prono y Edgardo Brittes.

Ese ascenso cambió para siempre la vida deportiva de Patronato. Fue el comienzo de un camino impensado años atrás, el primer gran paso hacia la elite del fútbol argentino. Dieciséis años después, la emoción sigue intacta y el recuerdo de aquella tarde continúa latiendo con fuerza en cada rincón rojinegro.

Los integrantes del Patronato campeón del Torneo Argentino A 2009/10

Arqueros:

Sebastián Bértoli

Agustín Bossio

Carlos Morel

Ignacio Giménez

Defensores:

Víctor Soto

Gabriel Zuvinikar

Walter Andrade

Lucas Márquez

Claudio Weinzettel

Gabriel Graciani

José Mancuello

Mauricio Escobar

Alejandro Guzmán

Mariano Sieber

Lucas Rudolf

Lucas Godoy

Mediocampistas:

Mariano Echagüe

Emanuel Urresti

Leonardo Ferrero

Fabián Espínola

Augusto Prono

Cristian Devallis

Héctor López

Maximiliano Goró

Leonardo Fernández

Francisco Álvarez

Nicolás Bach

Delanteros:

Diego Jara

Diego Leclercq

Víctor Muller

Edgardo Brittes

Diego Núñez

Emiliano Arquiel