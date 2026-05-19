Marcelo Fuentes recordó el ascenso de Patronato al Nacional: "La gente tuvo mucho que ver con ese logro"

El 19 de mayo de 2010 Patronato derrotó 2 a 0 a Santamarina de Tandil en el estadio Grella y concretó el ascenso a la Primera Nacional, logro que significó además el ingreso definitivo al fútbol profesional. A 16 años de aquella conquista, Marcelo Fuentes recordó cómo se gestó aquel proceso que cambió para siempre el destino deportivo del Rojinegro.

“Los logros deportivos, siempre que uno mira para atrás, empieza a recorrer detalles que por ahí no están vistos al público. Los viajes, cómo se inician y gracias a Dios cómo terminan. Hay que disfrutar mucho de los logros deportivos porque en la carrera de los entrenadores normalmente es un porcentaje muy bajo. Me voy dando cuenta ahora que estoy más grande”, expresó el DT que condujo al elenco de barrio Villa Sarmiento, en diálogo con La Mañana de La Red.

De acariciar las mieles de Primera a Patronato en el barro

Fuentes recordó que su regreso a Patronato se produjo después de haber quedado a minutos de ascender a Primera División con Atlético de Rafaela en la recordada promoción que la Crema perdió ante Gimnasia y Esgrima La Plata, en el Bosque. “Automáticamente me llamó Tito”, contó en referencia al histórico dirigente Miguel Hollman. “Me comunicó que se había ido el Tigre (Miguel Amaya) y que tenían todo para ascender”.

El entrenador reconoció que el vínculo afectivo con Hollman y con la institución fue decisivo para aceptar el desafío. “Pasamos de estar a cinco minutos de dirigir en Primera División a bajar a un Torneo Argentino A, donde íbamos a canchas donde los jugadores se bañaban con agua mineral. Tito fue el responsable de embarcarme en un sueño que él tenía y lo compartimos. Por suerte esa noche del último partido lo pudimos concretar”.

Marcelo Fuentes Patronato Miguel Hollman Marcelo Fuentes, junto al ex-presidente de Patronato Miguel Hollmann.

Incluso, admitió que nunca pudo negarse al ofrecimiento del dirigente rojinegro. “A Tito no le podía decir que no porque no podía poner la frialdad de la articulación en ese momento con Tito de por medio y un club muy ligado a mis afectos”.

El recuerdo del ascenso a la Primera Nacional

Sobre aquella inolvidable definición ante Santamarina, Fuentes recordó el clima especial que rodeó a ese plantel. “Uno cuando está en cancha siente que el equipo tiene un plus. En Patronato lo generaba la forma en que se entrelazaban el hincha y el jugador. Había una fuerza que jugaba a favor de los jugadores y se sentía que todo podía pasar positivamente”.

El DT repasó además situaciones que, según entiende hoy, potenciaron anímicamente al grupo. Mencionó el agónico penal convertido por Sebastián Bértoli frente a Cipolletti de Río Negro en semifinales y también el gol olímpico de Emanuel Urresti en Tandil en el encuentro que abrió la serie final del certamen organizado por el Consejo Federal. “Empezamos a ver cosas que hacían sentir invencible al jugador”, sostuvo.

El festejo íntimo de Marcelo Fuentes

Aquella noche el estadio Presbítero Bartolomé Grella lució colmado y desbordado de emoción. Fuentes confesó que quedó impactado al encontrarse con sus hijos y familiares dentro del campo de juego una vez consumado el ascenso. Sin embargo, reconoció que eligió celebrar el logro en la intimidad familiar y no junto a la multitud que copó las calles de Paraná.

“En mi casa me cuestionan y tienen razón porque terminé el partido y me vine a abrazarlos a ellos en vez de ir a festejar. Ese festejo me lo perdí”, recordó entre risas. Aunque inmediatamente agregó: “Hoy hubiera seguido de largo con los muchachos y con la gente en la plaza”.

No le cierra las puertas a Patronato

Marcelo Fuentes inició su carrera como entrenador en Patronato. En la entidad de barrio Villa Sarmiento protagonizó cuatro procesos. El entrenador bonaerense, entrerriano por adopción, evitó cerrar definitivamente la puerta a un posible regreso al Rojinegro.

"Siempre analizó que equipo se queda sin entrenador, las características y si me puede contratar. Después la agilidad va en esa primera charla que voy a tener, hoy sobre todo estando fuera del trabajo. El diagnóstico certero de quién hoy se queda sin entrenador hace que uno se meta a trabajar o no, y lo que pienso es en tener un diagnóstico certero de un lugar que me puedan llamar. Puedo vivir a 10 cuadras del club y puedo disfrutar de la costanera, pero siempre en los ámbitos en los que entro soy el máximo responsable de la conducción y lo hago con el mayor profesionalismo posible", concluyó.