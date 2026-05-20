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OCEDIC y TikTok lanzan un congreso regional para prevenir el cibercrimen

El Observatorio de Cibercrimen, en alianza con TikTok, llevará a cabo el próximo 21 el primer congreso regional de cibercrimen en Entre Ríos.

20 de mayo 2026 · 14:19hs
OCEDIC y TikTok lanzan un congreso regional para prevenir el cibercrimen

OCEDIC y TikTok lanzan un congreso regional para prevenir el cibercrimen

El Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital de la Universidad Austral, en alianza estratégica con TikTok, llevará a cabo el próximo 21 de mayo el primer congreso regional de cibercrimen en la provincia de Entre Ríos.

El encuentro, declarado de interés general por parte del Tribunal Superior de Justicia de la provincia, marca el inicio del segundo año de su programa federal de capacitación a escuelas, jueces, fiscales y defensores en investigaciones en entornos digitales.

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El evento, que se desarrollará de 9 a 18 hs en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, se encuentra dirigido a jueces, fiscales, abogados, miembros del Poder Judicial,

Ministerio Fiscal y fuerzas de la ley y abordará los desafíos actuales de la justicia frente a la digitalidad. Contará con la presencia en calidad de oradores de Daniela Dupuy, Fiscal especializada en Cibercrimen y Directora del Observatorio, Matías Ocariz Fiscal especializado en Cibercrimen de Rosario, Santa Fe, Marcelo Temperini y Maximiliano Macedo, especialistas en Seguridad Informática y Pericia informática, y Rubén Chaia, Vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

Cibercrimen

Las temáticas a abordar serán: la situación Internacional de la infancia en las redes; modalidades delictivas, IA e investigación; desafíos procesales y juicio oral; herramientas procesales e informáticas para casos digitales, litigación, IA y evidencia digital.

LEER MÁS: Cibercrimen: hubo un crecimiento abrupto en Entre Ríos

Durante el 2025 la primera edición del programa logró capacitar a más de 18.000 personas a lo largo de todo el país. Esto incluyó charlas de concientización en escuelas y clubes de todo el país, alcanzando a niños, niñas, adolescentes y su entorno (padres, docentes y entrenadores) con herramientas para enfrentar problemáticas críticas como: Violencia en las escuelas, Huella digital, Grooming, Ciberacosos, Ciberbullying y Violencia digital.

"Luego del impacto alcanzado en 2025, desde OCEDIC y junto a TikTok redoblamos nuestro compromiso para brindar herramientas que fortalezcan tanto a la comunidad educativa como a la judicial. Este año el eje central es la detección temprana: buscamos anticiparnos a las nuevas modalidades delictivas que emergen en el ciberespacio”, explica Daniela Dupuy, Directora del Observatorio.

Cibercrimen Congreso TikTok delitos
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