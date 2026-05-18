Marcelo Candia: "La entrega de este equipo enamora a la gente"

El DT de Patronato, Marcelo Candia, valoró el compromiso de sus dirigidos. A su vez aclaró que el equipo tiene mucho por mejorar. "Estamos lejos del objetivo"

Patronato atraviesa uno de sus mejores momentos en la temporada de la Primera Nacional. Luego del triunfo 2 a 0 frente a Chacarita Juniors en el estadio Grella, el entrenador Marcelo Candia valoró el presente del equipo, destacó la entrega de sus jugadores y remarcó el crecimiento futbolístico del Rojinegro en las últimas fechas de la Zona B.

“Por momentos jugamos bien, por momentos no, pero la entrega que tiene este equipo está enamorando a la gente”, expresó el DT en rueda de prensa tras una nueva victoria del conjunto de barrio Villa Sarmiento, que alcanzó su sexto partido consecutivo sumando unidades. En esta oportunidad el Santo conservó la valla invicta.

Candia resaltó que el equipo intentó sostener una idea clara durante todo el encuentro: “Intentamos mover la pelota, que es lo más importante, defendernos con la pelota. Esta vez no sufrimos, cerramos bien el partido. Cuando teníamos un hombre de más le movimos la pelota de lado a lado y eso ayudó también con el resultado a favor”.

En el análisis táctico del rival, el entrenador explicó que habían estudiado previamente el planteo del Funebrero y ponderó a algunos de sus futbolistas. “Sabíamos el sistema con el que iban a venir. Tienen jugadores dinámicos. Meléndez es un jugador que puede llegar a jugar en Primera División y Cabral también tiene mucha jerarquía”, señaló. Además, sostuvo que el objetivo era desgastar al rival mediante la circulación del balón hasta encontrar espacios.

Sobre el desarrollo del encuentro, Candia reconoció las dificultades del primer tiempo y dejó en claro que ningún partido resulta sencillo en la categoría. “El que cree que los partidos los vamos a ganar así nomás está equivocado, hay que trabajarlos. Chacarita se armó para pelear arriba y tiene muy buenos jugadores”, afirmó.

El entrenador también valoró el crecimiento defensivo del equipo y la importancia del trabajo semanal. “En los últimos seis partidos creo que solamente nos hicieron goles en cuatro y eso es importante. Estamos haciendo goles casi todos los partidos y también sacamos puntos de visitante, que es muy difícil”, destacó.

En ese sentido, Candia reveló detalles de la preparación semanal del equipo. “La idea es que nuestros jugadores lleguen a ser jugadores de élite. Eso está relacionado con el rendimiento y por eso se ve un equipo tan dinámico”, comentó, al tiempo que agradeció la colaboración del Club Atlético Estudiantes en la realización de distintos testeos físicos.

Marcelo Candia resaltó el compromisos de todos sus dirigidos

Otro de los aspectos que remarcó fue la respuesta de quienes ingresan desde el banco de suplentes. “Eso es manejarse como un equipo. Todos entendieron que hay actores principales y secundarios, pero lo importante es la institución”, indicó. Además, destacó las actuaciones de Brandon Cortes y de Juan Pablo Barinaga, quien ingresó en el complemento y cumplió una buena tarea.

Por último, el DT elogió el compromiso del grupo y puso como ejemplo el esfuerzo realizado para que Federico Bravo pudiera estar presente apenas diez días después de una cirugía nasal. “Hubo un montón de sacrificios. El club aceleró gestiones, se consiguió una máscara especial y todos trabajaron para que pudiera jugar. Eso habla del compromiso que hay”, sostuvo.

Más allá del gran presente, Candia dejó en claro que todavía queda mucho camino por recorrer: “Sabemos que no nos podemos conformar. Es un buen inicio para nosotros, pero del objetivo todavía estamos lejos”